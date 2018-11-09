ГПУ: Дело Стерненко передали в Киев из-за подозрений о сговоре между полицией и нападавшими

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Пятница, 9 ноября 2018, 07:06

Уголовное дело о нападении на лидера общественной организации "Неравнодушные" Сергея Стерненко передали для дальнейшей работы в Киев из-за подозрений о сговоре между нападавшими и отдельными правоохранителями.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" сообщил генеральный прокурор Юрий Луцценко, передает ТСН.

"Его дело забрали из Одессы в силу подозрения в определенных коррумпированных и личных связях между нападавшими и отдельными правоохранителями. Поручено центральному аппарату следствия Службы безопасности Украины", - рассказал Луценко.

Генпрокурор уверен в том, что нападавшие на Стерненко будут наказаны, а что касается заказчиков, то "надо еще работать".

Ранее одесская полиция начала досудебное следствие по заявлению главы общественной организации "Неравнодушные" Сергея Стерненко о слежке за ним.

Сам Стерненко 5 ноября сообщил в Facebook, что 27 октября за ним следил человек, которого тот считает организатором нападения на него.

Как сообщалось, вечером 24 мая двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко

Стерненко в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку. Один из напавших убежал, но потом был пойман полицией, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.

Это уже третье нападение на Стерненко. 1 мая неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия. 7 февраля Стерненко избили рядом с его домом.

Темы: Луценко Генпрокуратура Одесса активисты СБУ
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