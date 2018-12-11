Дело Зайцевой: стали известны результаты новой экспертизы на опиаты

В суд пришел вывод Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, где указано, что эксперты снова не смогли определить, была ли фигурантка смертельного ДТП Елена Зайцева под влиянием опиатов в момент аварии.

Об этом в Киевском райсуде Харькова сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает местное издание МГ "Объектив".

По ее словам, в заключении судебно-медицинской экспертизы сотрудники Бюро указали, что у них нет достаточно данных, чтобы определить, была ли Зайцева в момент ДТП под воздействием опиатов.

Также сообщается, что Матвеева обратилась к дисциплинарной комиссии с жалобой на прокуроров.

Адвокат считает, что обвинение неверно квалифицировало смягчающие обстоятельства вины Зайцевой, поскольку ущерб пострадавшим возмещен в полном объеме и поэтому это не может смягчить ее вину.

Отмечается, что судья решил перенести заседание на 14:00 19 декабря, поскольку адвокат Дронова не смог присутствовать в суде, он находится в больнице.

Как сообщалось, суд по делу смертельного ДТП в Харькове назначил дополнительную экспертизу по обвиняемой Елены Зайцевой.

Ранее следствию не удалось найти врача-нарколога, которая обследовала Елену Зайцеву на предмет наличия опиатов.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

Позже повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки Елены Зайцевой.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин. В Минздраве также подтвердили, что Зайцева была под наркотиками.

На одном из заседаний Зайцева признала свою вину в совершении ДТП.