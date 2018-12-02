Агрессия РФ: Порошенко рассказал про "игнор" от Путина

После акта агрессии РФ в Черном море президент РФ Владимир Путин не ответил на запрос Петра Порошенко о прямом телефонном разговоре в любом формате.

Об этом глава украинского государства сообщил в интервью France 24.

По словам Порошенко, когда произошло нападение на украинские корабли в Керченском проливе, он немедленно поручил связаться с Путиным.

"К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос о прямом телефонном разговоре в любом формате - в двустороннем, в "нормандском", с участием американских партнеров и т.д.", - сообщил президент Украины.

По его словам, российская сторона отказывается от прямых телефонных переговоров.

Он добавил, что РФ "грубо нарушила международное право не только атакой на украинских военных, не только закрытием Керченского пролива, пытаясь заблокировать все Азовское море, что де-факто является попыткой оккупации Азова".

"Требование всего мира - немедленно освободить украинских моряков и корабли", - отметил президент.

Порошенко подчеркнул, что РФ обстреляла и захватила украинские корабли и моряков в нейтральных водах Черного моря.

На вопрос, какие намерения имеет президент РФ Путин, Порошенко отметил: "Наверное, я не тот человек, который может комментировать абсолютно непредсказуемые действия Путина. ... Никто в мире не понимает".

Он добавил также, что санкции "являются мотивацией, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, достичь деэскалации ситуации и вывести российские войска из Украины".

Напомним, сам Путин 1 декабря в ходе пресс-конференции на полях саммита G20 заявил, что контакты с Украиной на высшем уровне не прекращаются, несмотря на то, что разговор с Порошенко после захвата украинских моряков не состоялся.

Читайте также:

30 дней войны. Для чего в Украине ввели военное положение

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

9 изменений, которые уже произошли после введения военного положения

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение.

1 декабря во время встречи лидеров стран на полях саммита G20 канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились проводить дальнейшие переговоры по ситуации в Керченском проливе на уровне советников между Украиной, Россией, Францией и Германией.