НАПК: Нардеп Мельничук скрыл корпоративные права на более чем миллион гривен

Народного депутата Сергея Мельничука и прокурора Киевской областной прокуратуры Вадима Чуйкова поймали на декларировании ложной информации.

Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции.

"Установлено, что народный депутат Мельничук Сергей в декларациях за 2015 и 2016 годы не задекларировал корпоративные права в двух хозяйственных обществах, общий размер которых в денежном эквиваленте составляет 1 миллион 54 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

В свою очередь прокурор Вадим Чуйков в декларации за 2016 год не указал стоимость приобретенных им в 2014 году мотоцикла Harley-Davidson и в 2016 году автомобиля BMW 525D, не задекларировал доход от продажи иного авто и не указал корпоративные права жены.

"Всего в декларации прокурора установлено недостоверные сведения на сумму 2 миллиона 356 тысяч 617 гривен", - говорится в сообщении.

Выводы о выявленных коррупционных нарушениях НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро.