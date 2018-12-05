Президент РФ Владимир Путин заявил, что он не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, поскольку не хочет участвовать в его избирательной кампании.

Об этом он сказал журналистам в среду, комментируя отсутствие телефонного разговора с Порошенко, о котором просила украинская сторона, передает ТАСС.

По его словам, он не хочет и не будет принимать участия в "нехитрых комбинациях" украинского президента.

"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - сказал Путин.

Он добавил, что Порошенко якобы "искусно создает кризисные и провокационные ситуации, вину за которые перекладывает на Россию", а потом показывает, как успешно решает возникшие проблемы.

Ранее Петр Порошенко заявлял, что после акта агрессии РФ в Черном море президент РФ Владимир Путин не ответил на его запрос о прямом телефонном разговоре в любом формате.

В Кремле тогда заявили, что запрос на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным от главы украинского государства Петра Порошенко был, но он "не состоялся в связи с рядом факторов".

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявили обвинение в нарушении границы.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

29 ноября президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за плененных украинских военных.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча президентов может состояться только после возвращения Россией захваченных украинских моряков и судов.

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