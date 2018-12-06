Война с объявлениями на столбах: в Киеве массово блокируют телефоны

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Четверг, 6 декабря 2018, 13:37

В департаменте благоустройства Киевской городской государственной администрации заявляют о начале борьбы с незаконной рекламой в столице.

Об этом сообщает 6 декабря сайт КГГА.

По словам начальника управления контроля за благоустройством Департамента городского благоустройства Тараса Панчия, в течение последних двух недель заблокировано 522 номера телефонов, которые указаны на незаконно размещенных объявлениях.

"За самовольное размещение рекламных объявлений на остановках, столбах и других элементах благоустройства Киева мы разработали эффективную систему автодозвона", - отметил Панчий.

"То есть в случае самовольного размещения рекламных средств на столичных элементах благоустройства на номер телефона, указанный в объявлении, непрерывно осуществляться звонки с информированием о нарушении Правил благоустройства и обязательства немедленного устранения нарушений", – пояснил он.

Отмечается, что автодозвон будет осуществляться непрерывно до момента устранения рекламодателем нарушения и уплаты штрафа в городской бюджет в размере до 1700 гривен.

"Система автодозвона доказала свою эффективность. Только за 2 недели составлено 10 административных протоколов, которые наполнят городской бюджет на 17000 грн и обязано нарушителей собственными силами устранить нарушения" – подытожил Панчий.

Украинская правда

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Темы: Киев
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