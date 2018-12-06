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В столице переименовали площадь, в названии которой пряталась "Новороссия"

Четверг, 6 декабря 2018, 15:58
В столице переименовали площадь, в названии которой пряталась Новороссия

Киевсовет переименовал ряд улиц и переулков, среди которых в том числе площадь Новороссийскую.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно решению, переименованы следующие улицы, площади и переулки:

ул. Механизаторов - на ул. Генерала Шаповала в Соломенском районе;

ул. Толстого - на ул. Владимира Беца в Деснянском районе;

площадь Новороссийскую - на площадь Черниговскую в Днепровском районе;

пер. Советский - на ул. Константина Михальчука.

Кроме того, переулку, который пролегает от улицы Митрополита Владимира Сабодана присвоено название переулок Ковтунивський в Деснянском районе.

Как известно, ранее постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики 29 ноября единогласно поддержал проект решения о создании в столице сквера имени журналиста Павла Шеремета.

Украинская правда

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Темы: декоммунизацияКиев
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