В столице переименовали площадь, в названии которой пряталась "Новороссия"
Киевсовет переименовал ряд улиц и переулков, среди которых в том числе площадь Новороссийскую.
Об этом в четверг сообщает пресс-служба Киевсовета.
Согласно решению, переименованы следующие улицы, площади и переулки:
ул. Механизаторов - на ул. Генерала Шаповала в Соломенском районе;
ул. Толстого - на ул. Владимира Беца в Деснянском районе;
площадь Новороссийскую - на площадь Черниговскую в Днепровском районе;
пер. Советский - на ул. Константина Михальчука.
Кроме того, переулку, который пролегает от улицы Митрополита Владимира Сабодана присвоено название переулок Ковтунивський в Деснянском районе.
Как известно, ранее постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики 29 ноября единогласно поддержал проект решения о создании в столице сквера имени журналиста Павла Шеремета.
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