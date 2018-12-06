В оккупированном Крыму судебное заседание по делу Курбединова перенесли на пятницу

Подконтрольный РФ Киевский райсуд Симферополя перенес на пятницу заседание по делу крымского адвоката Эмиля Курбединова, которого подозревают в распространении экстремистской информации в интернете.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что заседание продолжится 7 декабря в 09:30, Курбединов до 09:00 будет дома.

На заседании в четверг, которое длилось более 6 часов, допросили 2 свидетелей и лицо, составившее административный протокол.

"Свидетель Сергей Дремов, технический специалист, подтвердил, что публикации разместил сам пользователь или тот, кто имеет соответствующий логин и пароль. Суд прервал допрос свидетеля, не дав задать ему все вопросы", - говорится в сообщении.

Свидетель Владислав Стрельченко из Сум заявил, что был свидетелем осмотра страницы, на которой "видел черные флаги с белым".

Во время допроса выяснилось, что он при осмотре страницы был один, что нарушает процедуру, предусмотренную законодательством.

"Судья пытался вывести свидетеля на нужные показания. Затем, не дослушав вопрос и ходатайство защиты и подсудимого, прекратил допрос свидетеля и отпустил его из зала суда", - отмечает "Крым.Реалии".

"Свидетель по делу, оперативник Центра по противодействию экстремизму Руслан Шамбазов суде заявил, что у него есть "собственное ноу-хау по поиску экстремистских материалов в соцсетях". Судья в очередной раз уклонился от вынесения замечания свидетелю Шамбазову за неуважение к суду.

На заседании выяснилось, что запрос в компанию Фейсбук сотрудники "Центра Э" не делали. При этом личность Курбединова они установили путем осмотра интернет-страницы и показаний свидетелей. После этого суд снова прервал защиту и прекратил допрос свидетеля", - сообщил корреспондент "Крым.Реалии".

После этого суд повторно отказал в проведении альтернативной экспертизы, а также в вызове специалиста для разъяснения ситуации по поводу IP из Луганской области, которое фигурирует в деле.

Суд также отказал вернуть личные вещи Курбединова: айфон, макбук и диск памяти на 1 ТБ, потому что они "могут быть орудием административного правонарушения".

Сам Курбединов заявил, что это абсурд, потому что в 2013 году, когда делались публикации, не было ни айфонов, ни макбуков такой модели.

"Адвокат Эдем Семедляев попросил отложить продолжение рассмотрения дела в связи с окончанием времени работы суда. Адвокат Алексей Ладин расценил продолжительность заседания без организации питания Курбединова как пытки.

Судья удовлетворил это ходатайство и перенес заседание на утро пятницы", - пишет издание.

В перерыве заседания Курбединов заявил, что его преследуют из-за того, что он защищает командира катера "Никополь" Богдана Небылицу, и с этим "связывает свое преследование".

После окончания судебного заседания Курбединов заявил, что его задержание российскими силовиками 6 декабря проходило "на абсурдной основании". Также он подчеркнул, что не признает обвинений в экстремизме.

Адвокат Эдем Семедляев подчеркнул, что Курбединова на суде защищали 6 адвокатов и 6 общественных защитников.

"Пришло огромное количество защитников, никто не мог стоять в стороне и наблюдать за этим процессом. Не только Курбединов защищает людей, но иногда приходится и его защищать", - сказал он.

Семедляев заявил, что на заседании суда "было огромное количество нарушений", и перерыв в заседании "не входил в планы сотрудников Центра по противодействию экстремизму".

Как сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на юриста Лилю Гемеджи, одним из свидетелей по делу Курбединова является сотрудник ФСБ РФ Андрей Сушко, который участвовал в задержании и пытках татарского активиста Рената Парламова.

По словам Лили Гемеджи, Курбединову грозит административний арест за пост в Facebook.

Напомним, крымского адвоката Эмиля Курбединова задержали сотрудники так называемого Центра по противодействию экстремизму утром 6 декабря. Его подозревают в нарушении статьи 20.3 КоАП России (пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).

Позже журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк сообщил, что Курбединова задержали в оккупированном Крыму за пост в соцсети Facebook от 2013 года.

"Адвокату Эмилю Курбединову вменяют в вину пост с изображением символики запрещенной организации в Facebook от 2013 года", - написал он.

Наумлюк добавил, что донос, судя по материалам дела, написал на Курбединова бывший житель Крыма, который переехал жить в Дамаск, некий Мухаммед Салем.

Журналист напомнил, что в январе 2017 года Курбединов уже был арестован на 10 суток по аналогичному обвинению за пост с символикой Хизб ут-Тахрир в ВКонтакте.