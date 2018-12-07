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НАПК нашло чиновников, руководящих на работе своими женами

Пятница, 7 декабря 2018, 15:57

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание председателю Государственного агентства лесных ресурсов Владимиру Бондарю, а также председателю Винницкого областного совета Анатолию Олейнику.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Бондарю внесли предписание относительно и.о. директора ГП "Герцаевское государственное специализированное лесничество агропромышленного комплекса" Петра Минзату, под руководством которого работала его жена.

"Таким образом, в обязанности директора был урегулирован потенциальный конфликт интересов, обусловленный семейными отношениями", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Олейнику внесено предписание в отношении начальника коммунального предприятия "Винницаоблводоканал" Александра Чернятинского, в прямом подчинении которого работала жена.

Как указывает ведомство, это "могло повлиять на объективность принятия решений при выполнении его служебных полномочий и свидетельствовало об имеющемся потенциальном конфликте интересов, который не был урегулирован".

НАПК требует устранить указанные нарушения, провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

Украинская правда
Темы: НАПК
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