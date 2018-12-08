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Порошенко сказал, когда подпишет прекращение "дружбы" с РФ и статус для воинов ОУН-УПА

Суббота, 8 декабря 2018, 14:33

Президент Петр Порошенко в понедельник подпишет принятый Верховной Радой закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом он сообщил во время участия в торжественном собрании по случаю 150-летия общества "Просвита" в ходе рабочей поездки во Львовскую область в субботу, сообщает пресс-служба президента.

"Конечно, есть определенный символизм в прекращении, наконец, действия Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон я внес в Верховную Раду, он позавчера был проголосован и в понедельник мною будет подписан. Это историческое событие. Равно как и выход из СНГ", - подчеркнул Порошенко.

Он также заверил, что подпишет закон, согласно которому воинам ОУН и УПА присвоен статус участников боевых действий, как только он поступит из парламента.

"Несколько лет назад, по моей инициативе, наконец, на государственном уровне мы признали армию УНР и УПА участниками национально-освободительной борьбы. А буквально позавчера Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому борцам за независимость Украины в XX веке присвоен официальный, государственный статус участников боевых действий - наравне с теми героями, которые сейчас защищают страну от российской агрессии", - также отметил президент, добавив, что еще четыре года назад сложно было представить себе, что это может быть сделано так быстро.

"Поэтому вы понимаете, что за мной дело не станет, и я этот закон подпишу, как только он поступит ко мне из парламента. Немедленно", - сказал Порошенко.

Как сообщалось, 6 декабря Верховная Рада приняла закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.

Также Верховная Рада предоставила статус участников боевых действий всем ветеранам Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов.

Украинская правда
Темы: ПорошенкозаконодательствоРосcияУПА
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