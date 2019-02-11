Заместитель главы Херсонской областной госадминистрации Евгений Рищук просит временно отстранить его от исполнения обязанностей в связи с расследованием убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Он сообщил в Facebook, что сделал это еще 8 февраля.

"Учитывая ситуацию вокруг моего имени по делу нападения на Гандзюк и мое желание сделать все, чтобы помочь следствию и прекратить политические спекуляции вокруг меня, я еще в пятницу, после сессии областного совета, подал заявление главе Херсонской ОГА о временном отстранении меня от выполнения служебных обязанностей", – заявил Рищук.

"В ту же пятницу я договорился со следователем СБУ в Киеве о встрече и предложил предоставить информацию относительно меня с применением полиграфа", – сообщил чиновник.

"Скрывать, Слава Богу, ничего. Поэтому уже сегодня я в Киеве и надеюсь, что я смогу хоть таким образом помочь следствию в этом довольно заполитизированном деле", – добавил заместитель главы Херсонской ОГА.

Между тем главе областного совета Херсонского области Владиславу Мангеру в понедельник утром объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.