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Дело Гандзюк: Замгубернатора приехал на допрос после отстранения

Понедельник, 11 февраля 2019, 09:47
Дело Гандзюк: Замгубернатора приехал на допрос после отстранения

Заместитель главы Херсонской областной госадминистрации Евгений Рищук попросил временно отстранить его от исполнения обязанностей в связи с расследованием убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Он сообщил в Facebook, что сделал это еще 8 февраля.

"Учитывая ситуацию вокруг моего имени по делу нападения на Гандзюк и мое желание сделать все, чтобы помочь следствию и прекратить политические спекуляции вокруг меня, я еще в пятницу, после сессии областного совета, подал заявление главе Херсонской ОГА о временном отстранении меня от выполнения служебных обязанностей", – заявил Рищук.

"В ту же пятницу я договорился со следователем СБУ в Киеве о встрече и предложил предоставить информацию относительно меня с применением полиграфа", – сообщил чиновник.

"Скрывать, Слава Богу, ничего. Поэтому уже сегодня я в Киеве и надеюсь, что я смогу хоть таким образом помочь следствию в этом довольно заполитизированном деле", – добавил заместитель главы Херсонской ОГА.

В свою очередь, глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев сообщил, что "согласовал Евгению Рищуку его заявление о временном отстранении на время расследования дела об убийстве Екатерины Гандзюк".

"Уверен, Евгению Николаевичу нечего скрывать и он настроен на максимальное содействие и открытость во время следствия!", – добавил губернатор.

Между тем главе областного совета Херсонского области Владиславу Мангеру в понедельник утром объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Напомним:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Она получила сильные ожоги, перенесла более десятка операций, но 4 ноября умерла в больнице.
  • Полиция начала задержала не того подозреваемого, позже еще 5 подозреваемых: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиту Грабчука – но не заказчика нападения на Гандзюк.
  • 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк человеку по прозвищу Левин. Алексей Левин (Москаленко) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого. В январе 2019 года СБУ объявила Левина в розыск.
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем "Блока Петра Порошенко" Андреем Гордеевым.
  • Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования. 9 февраля 2019 года "Батькивщина" исключила Мангера из своих рядов и рекомендовала уйти из облсовета.
  • За неделю до нападения на Гандзюк юрист Мангера сдал Левину базу отдыха на побережье Черного моря в аренду почти за бесценок.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нападение на ГандзюкХерсонская областьместная властьСБУубийство
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