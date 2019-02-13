РФ не позволила раненым морякам поехать на лечение за границу

Следствие Федеральной службы безопасности РФ не позволило трем раненым пленным украинским морякам поехать в Украину или в другую страну для обследования и лечения.

Об этом сообщил адвокат раненого моряка Василия Сороки, Сергей Бадамшин в Facebook.

"Следствие ФСБ отказало в удовлетворении ходатайства защиты раненных военнопленных Сороки, Артеменко и Эйдера о их выдаче в Украину или же в нейтральную страну для обследования и лечения, или в гражданские медицинские учреждения, оснащенные соответствующим оборудованием, в которых возможно оказание надлежащей и соответствующей стандартам оказания медицинской помощи", - написал защитник.

При этом он добавил, что условие защиты не оставлено ​​без внимания.

"со слов следователей "в настоящее время решается вопрос об обследовании раненных в гражданских медицинских учреждениях города Москвы". Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова тоже "надеется, что данный вопрос будет решен положительно"", - отметил Сергей Бадамшин.

Также адвокат напомнил, что следствие РФ всячески избегает и возвращает резолюцию ПАСЕ 2259 (2019) касательно пленных моряков под всеми надуманными предлогами.

Он отметил, что Россия обязана выполнить требования, содержащиеся в документе, в том числе требования Женевских конвенций.

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