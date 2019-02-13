Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ не позволила раненым морякам поехать на лечение за границу

Среда, 13 февраля 2019, 20:54

Следствие Федеральной службы безопасности РФ не позволило трем раненым пленным украинским морякам поехать в Украину или в другую страну для обследования и лечения.

Об этом сообщил адвокат раненого моряка Василия Сороки, Сергей Бадамшин в Facebook.

"Следствие ФСБ отказало в удовлетворении ходатайства защиты раненных военнопленных Сороки, Артеменко и Эйдера о их выдаче в Украину или же в нейтральную страну для обследования и лечения, или в гражданские медицинские учреждения, оснащенные соответствующим оборудованием, в которых возможно оказание надлежащей и соответствующей стандартам оказания медицинской помощи", - написал защитник.

При этом он добавил, что условие защиты не оставлено ​​без внимания.

"со слов следователей "в настоящее время решается вопрос об обследовании раненных в гражданских медицинских учреждениях города Москвы". Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова тоже "надеется, что данный вопрос будет решен положительно"", - отметил Сергей Бадамшин.

Также адвокат напомнил, что следствие РФ всячески избегает и возвращает резолюцию ПАСЕ 2259 (2019) касательно пленных моряков под всеми надуманными предлогами.

Он отметил, что Россия обязана выполнить требования, содержащиеся в документе, в том числе требования Женевских конвенций.

Читайте также:

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Напомним:

  • 7 февраля Московский городской суд отклонил жалобы на продление сроков ареста до 24 апреля четырем другим морякам: Владимиру Терещенко, Сергею Попову, Богдану Головашу, Андрею Шевченко. Заседание также проходило в закрытом режиме.
  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранилиобстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
  • Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
  • 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Москву немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь в соответствии с действующими положениями международного гуманитарного права – в частности, Женевских конвенций.

Украинская правда
Темы: РосcияморякисудКерченский пролив
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Росcия
Атака РФ на Николаев: пострадали 18 человек
Последствия удара по Николаеву: повреждены по меньшей мере 5 жилых домов и 15 гаражей
Враг атаковал Одессу: есть разрушения и пострадавшие
Последние новости
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
Все новости...
Реклама: