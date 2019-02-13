Убийство Гандзюк: Суд по делу Мангера отказал в отводе прокуроров и перенес заседание

Шевченковский районный суд Киева отказал адвокатам председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, в отводе прокуроров. Заседание по избранию меры пресечения подозреваемому перенесено на 10:30 14 февраля.

Такое решение суд принял на заседании 13 февраля.

Защита Мангера ходатайствовала об избрании меры пресечения не связанной с содержанием под стражей и апеллировала к тому, что сам Мангер является в суд и не будет никуда бежать.

Также адвокаты говорили о том, что у обвинения нет прямых доказательств причастности Мангера к организации убийства Гандзюк, а основывается на домыслах.

Кроме того защитники заявили, что не согласны с квалификацией преступления. В частности, адвокаты заявили, что "заказ" был направлен не на убийство, а на нанесение тяжких телесных повреждений.

Адвокаты Мангера также попросили проводить онлайн-трансляцию "для обеспечения гласности процесса" или перенести заседание на "любое удобное время".

Также они заявили отвод прокурорам.

Прокуратура ходатайствовала об избрании Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта без залога.

По утверждениям прокуратуры, Мангер имеет дом в Вене и может убежать, обвинение утверждает, что если чиновник останется на свободе, то может уничтожить доказательства причастности к убийству активистки.

Ранее на заседании Мангер заявил, что думает, что убийство Гандзюк заказал начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Даниил Доценко.

Напомним: