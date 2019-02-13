Убийство Гандзюк: Суд по делу Мангера отказал в отводе прокуроров и перенес заседание
Шевченковский районный суд Киева отказал адвокатам председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, в отводе прокуроров. Заседание по избранию меры пресечения подозреваемому перенесено на 10:30 14 февраля.
Такое решение суд принял на заседании 13 февраля.
Защита Мангера ходатайствовала об избрании меры пресечения не связанной с содержанием под стражей и апеллировала к тому, что сам Мангер является в суд и не будет никуда бежать.
Также адвокаты говорили о том, что у обвинения нет прямых доказательств причастности Мангера к организации убийства Гандзюк, а основывается на домыслах.
Кроме того защитники заявили, что не согласны с квалификацией преступления. В частности, адвокаты заявили, что "заказ" был направлен не на убийство, а на нанесение тяжких телесных повреждений.
Адвокаты Мангера также попросили проводить онлайн-трансляцию "для обеспечения гласности процесса" или перенести заседание на "любое удобное время".
Также они заявили отвод прокурорам.
Прокуратура ходатайствовала об избрании Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта без залога.
По утверждениям прокуратуры, Мангер имеет дом в Вене и может убежать, обвинение утверждает, что если чиновник останется на свободе, то может уничтожить доказательства причастности к убийству активистки.
Ранее на заседании Мангер заявил, что думает, что убийство Гандзюк заказал начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Даниил Доценко.
Напомним:
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеруобъявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Позже генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как Мангер готовил убийство Гандзюк.
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту.Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюкумерла в больнице после многих операций.
- 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
- В январе СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
- Левин является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, и на начало декабря 2018 года находился в Доминикане.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.
- После этого Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине"на время расследования.
- 9 февраля "Батькивщина" исключила Мангераиз своих рядов и рекомендовала уйти из облсовета.
- Также сообщалось, что за неделю до нападения на активистку Екатерину Гандзюк юрист председателя Херсонского облсовета Владислава Мангерасдал в аренду почти за бесценок подозреваемому в организации убийства Алексею "Москалу" Левину базу отдыха на побережье Черного моря.