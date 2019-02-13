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Убийство Гандзюк: Суд по делу Мангера отказал в отводе прокуроров и перенес заседание

Среда, 13 февраля 2019, 23:16

Шевченковский районный суд Киева отказал адвокатам председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, в отводе прокуроров. Заседание по избранию меры пресечения подозреваемому перенесено на 10:30 14 февраля.

Такое решение суд принял на заседании 13 февраля.

Защита Мангера ходатайствовала об избрании меры пресечения не связанной с содержанием под стражей и апеллировала к тому, что сам Мангер является в суд и не будет никуда бежать.

Также адвокаты говорили о том, что у обвинения нет прямых доказательств причастности Мангера к организации убийства Гандзюк, а основывается на домыслах.

Кроме того защитники заявили, что не согласны с квалификацией преступления. В частности, адвокаты заявили, что "заказ" был направлен не на убийство, а на нанесение тяжких телесных повреждений.

Адвокаты Мангера также попросили проводить онлайн-трансляцию "для обеспечения гласности процесса" или перенести заседание на "любое удобное время".

Также они заявили отвод прокурорам.

Прокуратура ходатайствовала об избрании Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта без залога.

По утверждениям прокуратуры, Мангер имеет дом в Вене и может убежать, обвинение утверждает, что если чиновник останется на свободе, то может уничтожить доказательства причастности к убийству активистки.

Ранее на заседании Мангер заявил, что думает, что убийство Гандзюк заказал начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Даниил Доценко.

Напомним: 

  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеруобъявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Позже генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как Мангер готовил убийство Гандзюк.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту.Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюкумерла в больнице после многих операций.
  • 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
  • В январе СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
  • Левин является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, и на начало декабря 2018 года находился в Доминикане.
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.
  • После этого Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине"на время расследования.
  • 9 февраля "Батькивщина" исключила Мангераиз своих рядов и рекомендовала уйти из облсовета.
  • Также сообщалось, что за неделю до нападения на активистку Екатерину Гандзюк юрист председателя Херсонского облсовета Владислава Мангерасдал в аренду почти за бесценок подозреваемому в организации убийства Алексею "Москалу" Левину базу отдыха на побережье Черного моря.

Темы: нападение на Гандзюксуд
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