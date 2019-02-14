Мангер на должности главы облсовета скрывал дивиденды – прокуратура
Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер скрывал факт получения дивидендов, когда был председателем облсовета.
Об этом во время заседания суда заявила сторона обвинения, передает "Громадське ТВ".
"По данным прокуратуры, которые содержатся в ходатайстве, в 2005-2016 годах Мангер был владельцем коммерческих структур от которых получал дивиденды. Возглавив облсовет скрывал свою причастность к этим структурам и продолжал получать дивиденды, что позволило ему приобрести дом в Вене", – сообщил прокурор.
Сам Мангер в комментарии журналистам опроверг наличие недвижимости в Австрии.
Его адвокаты отметили, что эта информация не соответствует действительности, ссылаясь на договор аренды жилья, которое снимали жена и дочь Мангера, когда находились в Вене. А также на ответ от посольства Австрии о непродлении виз жене и дочери Мангера.
Прокуратура оценивает факт наличия дома, как риск того, что Мангер может сбежать. П данным следствия, он в течение года 112 раз пересекал границу Украины. Мангер говорит, что ездил в Австрию для лечения дочери.
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Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия
Напомним:
- 14 февраля Шевченковский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру.
- 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Позже генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.
- Мангер обвинил в убийстве Гандзюк Службу безопасности.
- СБУ назвала слова чиновника клеветой.
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.
- 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.
- После этого Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине"на время расследования.
- 9 февраля "Батькивщина" исключила Мангера из своих рядов и рекомендовала уйти из облсовета.