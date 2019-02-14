Мангер на должности главы облсовета скрывал дивиденды – прокуратура

Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер скрывал факт получения дивидендов, когда был председателем облсовета.

Об этом во время заседания суда заявила сторона обвинения, передает "Громадське ТВ".

"По данным прокуратуры, которые содержатся в ходатайстве, в 2005-2016 годах Мангер был владельцем коммерческих структур от которых получал дивиденды. Возглавив облсовет скрывал свою причастность к этим структурам и продолжал получать дивиденды, что позволило ему приобрести дом в Вене", – сообщил прокурор.

Сам Мангер в комментарии журналистам опроверг наличие недвижимости в Австрии.

Его адвокаты отметили, что эта информация не соответствует действительности, ссылаясь на договор аренды жилья, которое снимали жена и дочь Мангера, когда находились в Вене. А также на ответ от посольства Австрии о непродлении виз жене и дочери Мангера.

Прокуратура оценивает факт наличия дома, как риск того, что Мангер может сбежать. П данным следствия, он в течение года 112 раз пересекал границу Украины. Мангер говорит, что ездил в Австрию для лечения дочери.

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