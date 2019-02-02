Тимошенко обещает мораторий на рост коммунальных тарифов

Кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обещает ввести мораторий на рост цен на жилищно-коммунальные услуги в случае избрания.

Об этом она заявила в прямом эфире телеканала "Украина", сообщает пресс-служба политика.

По ее словам, аналогичный мораторий ввели Румыния и Польша.

Тимошенко также пообещала, что "каждый, кто взял хоть копейку у людей из-за тарифов на газ, а потом переписал на свои оффшорные счета, будет привлечен к уголовной ответственности".

Она также заявила, что у нового президента будут реальные возможности для того, чтобы снизить цену на газ вдвое.

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