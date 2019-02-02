Тимошенко обещает мораторий на рост коммунальных тарифов
Кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обещает ввести мораторий на рост цен на жилищно-коммунальные услуги в случае избрания.
Об этом она заявила в прямом эфире телеканала "Украина", сообщает пресс-служба политика.
По ее словам, аналогичный мораторий ввели Румыния и Польша.
Тимошенко также пообещала, что "каждый, кто взял хоть копейку у людей из-за тарифов на газ, а потом переписал на свои оффшорные счета, будет привлечен к уголовной ответственности".
Она также заявила, что у нового президента будут реальные возможности для того, чтобы снизить цену на газ вдвое.
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Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты
Напомним:
- Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).
- По состоянию на 1 февраля, кандидатами в президенты уже зарегистрированы 28 человек: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Сергей Тарута, Инна Богословская и Игорь Смешко, Николай Габер и Юрий Деревянко.
- Долгое время до конца 2018 года Тимошенко лидировала в президентском рейтинге по данным различных соцопросов.
- Однако опрос, проведенный в января 2019 года социологической группой "Рейтинг", показал лидерство Владимира Зеленского.
- Такой же результат показал опрос, который провели в январе Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс"; Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова.