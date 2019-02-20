Новости дня: Зеленский впереди, Тимошенко судится с Порошенко

Владимир Зеленский имеет наибольшую поддержку избирателей, Юлия Тимошенко судится с Петром Порошенко из-за незаконной агитации, Владислав Мангер уже дважды во время проведения допросов отказался давать показания – новости, которые были актуальны 20 февраля.

О рейтингах

Среди украинцев, которые собираются участвовать в выборах президента, наибольшую поддержку имеет комик Владимир Зеленский, на втором месте действующий президент Петр Порошенко, тройку замыкает лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент имели бы шансы попасть 6 партий.

Так, партию "Слуга народа" готовы поддержать 18% тех, кто пойдет на выборы, ВО "Батькивщина" – 15,4%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 14,9%, "Гражданскую позицию" – 8%, "Оппозиционная платформу – "За жизнь" – 6,6%, Радикальная партия Олега Ляшко – 5%.

О Порошенко и Тимошенко

Шестой апелляционный суд Киева открыл производство по иску кандидата в президенты, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к кандидату в президенты и действующему главе государства Петру Порошенко относительно незаконной агитации.

Отмечается, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко "из пирамиды по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко", скупает голоса.

О Мангере

В Службе безопасности заявляют, что подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер уже дважды во время проведения допросов отказался давать показания.

О рекламе в Facebook

Соцсеть Facebook в середине марта ужесточит политику размещения пользователями рекламы касательно выборов президента в Украине.

Новые правила предусматривают жесткую идентификацию лиц, размещающих такую ​​рекламу.

О других важных новостях

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