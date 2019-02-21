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Новости дня: заявления Лаврова и разоблачения "избирательной схемы"

Четверг, 21 февраля 2019, 20:22

Лавров сделал несколько заявлений об Украине, СБУ говорит, что разоблачила "избирательную пирамиду", а Ryanair анонсировал новый рейс — новости, которые были актуальны 21 февраля.

Об "избирательной пирамиде"

СБУ заявила о разоблачении "избирательной пирамиды", которая имела целью обеспечить победу конкретному кандидату в президенты — в причастности заподозрили депутата от "Батькивщины".

О заявлениях российского МИДа

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Украина готовит "новую провокацию" в Керченском проливе. Министр добавил: "Киев планирует привлечь НАТО".

"Закрепление курса на ЕС и НАТО в Конституции Украины направлено на уничтожение Минских договоренностей", — заявили в российском МИДе и призвали Францию ​​и Германию предъявить претензии украинскому руководству.

О медицинских тендерах

Правоохранители разоблачили межрегиональную коррупционную схему подкупа должностных лиц для подтасовки выигрышей в тендерах на поставки препаратов в медучреждения.

О других важных новостях

В Минобороны заявили о предотвращении попытки поджога одного из военных арсеналов — в ведомстве пока не говорят, что именно произошло и где.

Отец убитой активистки Гандзюк говорит, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации преступления, запугивает свидетелей. Виктор Гандзюк также заявил, что почувствовал слежку за собой.

"Будут пробовать еще, не дай Господь, делать какой-то очередной Майдан", — экс-президент Кучма говорит, что после выборов президента будет много недовольных, которые могут организовать протесты.

Лоукостер Ryanair анонсировал начало полетов из Киева в Мадрид — первый рейс планируют выполнить в октябре 2019-го.

Украинская правда

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Темы: РосcияГБРвыборы президента 2019нападение на Гандзюкавиа
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