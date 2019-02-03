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Епифаний объяснил, почему во время богослужений упоминают патриарха РПЦ Кирилла

Воскресенье, 3 февраля 2019, 06:36

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний объяснил, что, упоминая патриарха РПЦ Кирилла во время богослужений, он выполняет канонические предписания православной церкви, содержащиеся в томосе.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Конечно, до получения томоса даже после избрания меня как предстоятеля я не упоминал в диптихе патриарха Кирилла. И мы не молимся за патриарха Кирилла.

Но мы выполняем канонические предписания православной церкви и предписания, содержащиеся в томосе, в этом документе, который подтверждает, что мы являемся автокефальной православной церковью", - пояснил митрополит.

"Мы молимся за единство православной церкви. То есть мы поминаем всех предстоятелей поместных православных церквей. Поэтому и в диптиха среди них есть и предстоятель РПЦ, патриарх Кирилл", - добавил он.

"Украинская церковь стремится быть признанной другими поместными церквями, поэтому должна придерживаться канонического порядка. Нравится или не нравится, но мы должны даже чем-то жертвовать ради того, чтобы в будущем получить лучшее", - подчеркнул Епифаний.

"Мы равняемся на нашу Константинопольскую мать-церковь: несмотря на то, что патриарх Кирилл разорвал Евхаристические отношения со Вселенским патриархом, патриарх Варфоломей упоминает его в диптихе среди других предстоятелей поместных православных церквей.

Потому как предстоятель уже признанной УПЦ также выполняю канонические предписания, гласящие, что предстоятель должен упоминать всех других предстоятелей, свидетельствуя единство всего православия. Поэтому мы не молимся за патриарха Кирилла, мы молимся за единство православной церкви", - заявил предстоятель ПЦУ.

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Темы: ЕпифанийцерковьПравославная Церковь Украины
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