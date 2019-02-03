Впервые в украинском биатлоне: Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров

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Воскресенье, 3 февраля 2019, 16:27

На юниорском чемпионате мира по биатлону украинская спортсменка Екатерина Бех завоевала вторую золотую медаль.

Об этом 3 февраля сообщает Biathlon.com.ua.

"Серебро" в гонке одержала немка Ханна Кебингер, "бронзу" - француженка Софи Шово.

 

В общем зачете Юниорского кубке IBU Бех заняла второе место, уступив лидеру - Ханне Кебингер.

На текущем чемпионате мира украинка набрала наибольшее количество очков среди всех спортсменок в трех личных гонках. Согласно новым правилам IBU, Бех получает личную квоту на заключительный этап взрослого Кубка мира, который состоится в конце марта в Норвегии.

 

Накануне Бех взяла "золото" в гонке преследования на 10 км.

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Темы: спорт биатлон


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