Впервые в украинском биатлоне: Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров

На юниорском чемпионате мира по биатлону украинская спортсменка Екатерина Бех завоевала вторую золотую медаль в гонке преследования.

Об этом 3 февраля сообщает Biathlon.com.ua.

"Серебро" в гонке одержала немка Ханна Кебингер, "бронзу" - француженка Софи Шово.

В общем зачете Юниорского кубке IBU Бех заняла второе место, уступив лидеру - Ханне Кебингер.

На текущем чемпионате мира украинка набрала наибольшее количество очков среди всех спортсменок в трех личных гонках. Согласно новым правилам IBU, Бех получает личную квоту на заключительный этап взрослого Кубка мира, который состоится в конце марта в Норвегии.

Накануне на юниорском чемпионате мира по биатлону Бех завоевала "золото" в спринте.