Впервые в украинском биатлоне: Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров
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Воскресенье, 3 февраля 2019, 16:27
На юниорском чемпионате мира по биатлону украинская спортсменка Екатерина Бех завоевала вторую золотую медаль.
Об этом 3 февраля сообщает Biathlon.com.ua.
"Серебро" в гонке одержала немка Ханна Кебингер, "бронзу" - француженка Софи Шово.
В общем зачете Юниорского кубке IBU Бех заняла второе место, уступив лидеру - Ханне Кебингер.
На текущем чемпионате мира украинка набрала наибольшее количество очков среди всех спортсменок в трех личных гонках. Согласно новым правилам IBU, Бех получает личную квоту на заключительный этап взрослого Кубка мира, который состоится в конце марта в Норвегии.
Накануне Бех взяла "золото" в гонке преследования на 10 км.
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