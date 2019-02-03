Впервые в украинском биатлоне: Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров
Воскресенье, 3 февраля 2019, 15:27
На юниорском чемпионате мира по биатлону украинская спортсменка Екатерина Бех завоевала вторую золотую медаль в гонке преследования.
Об этом 3 февраля сообщает Biathlon.com.ua.
"Серебро" в гонке одержала немка Ханна Кебингер, "бронзу" - француженка Софи Шово.
В общем зачете Юниорского кубке IBU Бех заняла второе место, уступив лидеру - Ханне Кебингер.
На текущем чемпионате мира украинка набрала наибольшее количество очков среди всех спортсменок в трех личных гонках. Согласно новым правилам IBU, Бех получает личную квоту на заключительный этап взрослого Кубка мира, который состоится в конце марта в Норвегии.
Накануне на юниорском чемпионате мира по биатлону Бех завоевала "золото" в спринте.