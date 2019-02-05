Аласания ожидает переголосования относительно его отставки
Зураб Аласания, которого уволили с должности главы правления Общественного вещания, ожидает, что Наблюдательный совет переголосует вопрос о его отставке в открытом режиме.
Об этом он заявил в эфире "Громадського".
"Если будет сбор всего Наблюдательного совета, если они открыто скажут, в чем именно причина отставки, и если они проголосуют открыто - вопросов нет", - подчеркнул Аласания и добавил, что у него много вопросов к процедуре голосования о расторжении контракта с ним.
"Закрытое - раз, нет обвинений - два, и нет половины людей, которые должны были голосовать там. Будет в суд иск, но только для того, чтобы начать разбираться", - отметил он.
"Ранее член Наблюдательного совета НОТУ Евгений Глибовицкий предложил переголосовать решение об Аласании открыто", - пишет "Громадське".
В то же время заместитель председателя Наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа в эфире "Громадського" заявила, что Аласанию пытались отстранить от должности несколько раз.
"Вячеслав Козак (член Наблюдательного совета - ред.) летом ставил вопрос об отставке Зураба, когда были резонансные события о неосвещении Общественным ходы Крестной. Тогда собирались подписи в Facebook, приходил Александр Палий (эксперт по религиозным вопросам - ред.) на заседание Наблюдательного совета с 2,5 тыс. подписей об отставке.
Мы рассматривали этот вопрос, но в повестку дня так и не внесли. Затем осенью Козак предлагал в повестку дня этот вопрос, опять же, большинство не набралось", - рассказала Остапа.
"У меня было ощущение, что это договоренность за моей спиной состоялась. У меня такое ощущение было еще в прошлом году", - подчеркнула она.
Кроме этого, заместитель председателя Наблюдательного совета НОТУ рассказала, как происходило само голосование по устранению Аласании с должности.
"Бюллетени ни были проименованы, они были просто напечатаны. И там был один вопрос об отставке.
Я голосовала против, потому что меня такая поспешная организация рассмотрения этого вопроса удивляла, и я в начале отметила, когда еще хотели внести этот вопрос в повестку дня, что это будет рассматриваться во время выборов как политическое решение, как давление и так далее", - заявила Остапа.
Она отметила, что предлагала рассмотреть отчет. Если бы отчет отклонили, "это были хотя бы качество основания говорить о дальнейшей ответственности".
Напомним:
- Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
- В Наблюдательном совете НОТУ не комментируют причину досрочного отстранения Зураба Аласании без протокола, который опубликуют примерно через неделю.
- Исполнять обязанности Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.
- Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин".
- Впоследствии член Наблюдательного совета НОТУ Александр Павличенко, комментируя голосование за отстранение Аласании, заявил, что так и не понял, на каком основании этот вопрос внесли в повестку дня.
- Позже стало известно, что в наблюдательном совете НСТУ обвиняют Аласанию, в частности, то, что он не показал крестный ход за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов, где присутствовал президент.
- Независимые журналисты различных украинских СМИ заявили, что считают проявлением цензуры расторжения контракта с главой правления Общественного вещания Зурабом Аласанией.
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