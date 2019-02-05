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Аласания ожидает переголосования относительно его отставки

Вторник, 5 февраля 2019, 01:16

Зураб Аласания, которого уволили с должности главы правления Общественного вещания, ожидает, что Наблюдательный совет переголосует вопрос о его отставке в открытом режиме.

Об этом он заявил в эфире "Громадського".

"Если будет сбор всего Наблюдательного совета, если они открыто скажут, в чем именно причина отставки, и если они проголосуют открыто - вопросов нет", - подчеркнул Аласания и добавил, что у него много вопросов к процедуре голосования о расторжении контракта с ним.

"Закрытое - раз, нет обвинений - два, и нет половины людей, которые должны были голосовать там. Будет в суд иск, но только для того, чтобы начать разбираться", - отметил он.

"Ранее член Наблюдательного совета НОТУ Евгений Глибовицкий предложил переголосовать решение об Аласании открыто", - пишет "Громадське".

В то же время заместитель председателя Наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа в эфире "Громадського" заявила, что Аласанию пытались отстранить от должности несколько раз.

"Вячеслав Козак (член Наблюдательного совета - ред.) летом ставил вопрос об отставке Зураба, когда были резонансные события о неосвещении Общественным ходы Крестной. Тогда собирались подписи в Facebook, приходил Александр Палий (эксперт по религиозным вопросам - ред.) на заседание Наблюдательного совета с 2,5 тыс. подписей об отставке.

Мы рассматривали этот вопрос, но в повестку дня так и не внесли. Затем осенью Козак предлагал в повестку дня этот вопрос, опять же, большинство не набралось", - рассказала Остапа.

"У меня было ощущение, что это договоренность за моей спиной состоялась. У меня такое ощущение было еще в прошлом году", - подчеркнула она.

Кроме этого, заместитель председателя Наблюдательного совета НОТУ рассказала, как происходило само голосование по устранению Аласании с должности.

"Бюллетени ни были проименованы, они были просто напечатаны. И там был один вопрос об отставке.

Я голосовала против, потому что меня такая поспешная организация рассмотрения этого вопроса удивляла, и я в начале отметила, когда еще хотели внести этот вопрос в повестку дня, что это будет рассматриваться во время выборов как политическое решение, как давление и так далее", - заявила Остапа.

Она отметила, что предлагала рассмотреть отчет. Если бы отчет отклонили, "это были хотя бы качество основания говорить о дальнейшей ответственности".

Напомним:

Темы: обществотелевидение
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