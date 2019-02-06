Трамп о стене на границе с Мексикой: Я ее построю

Президент США Дональд Трамп настаивает на строительстве стены на границе с Мексикой, несмотря на то, что демократы в Конгрессе отказываются поддержать бюджет, в которм предусмотрены средства на ее возведение.

Об этом он заявил в ежегодном обращении к Конгрессу "О положении в стране"

"В прошлом большинство людей в этой комнате голосовали за стену, но надлежащая стена так и не была построена. Я ее построю", - сказал Трамп.

"Сейчас настало время для Конгресса показать миру, что Америка стремится положить конец нелегальной иммиграции и оставить безжалостных койотов, картели, наркоторговцев и торговцев людьми не у дел", - добавил он.

"Проще говоря, стены работают, и стены спасают жизни", - завил Трамп.

Напоминаем: