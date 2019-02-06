Трамп о стене на границе с Мексикой: Я ее построю

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Среда, 6 февраля 2019, 05:10

Президент США Дональд Трамп настаивает на строительстве стены на границе с Мексикой, несмотря на то, что демократы в Конгрессе отказываются поддержать бюджет, в которм предусмотрены средства на ее возведение.

Об этом он заявил в ежегодном обращении к Конгрессу "О положении в стране"

"В прошлом большинство людей в этой комнате голосовали за стену, но надлежащая стена так и не была построена. Я ее построю", - сказал Трамп.

"Сейчас настало время для Конгресса показать миру, что Америка стремится положить конец нелегальной иммиграции и оставить безжалостных койотов, картели, наркоторговцев и торговцев людьми не у дел", - добавил он.

"Проще говоря, стены работают, и стены спасают жизни", - завил Трамп.

Напоминаем:

  • В октябре США заявили, что привлекут 5 200 военнослужащих в качестве реагирования на угрозу массового проникновения в страну незаконных мигрантов, следующих через Мексику к границе США.
  • Президент США Дональд Трамп требует выделить почти 6 млрд долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, а демократы в Конгрессе  категорически отвергают это предложение.
  • Из-за разногласий между демократами и республиканцами о планах президента США построить стену на границе с Мексикой в ночь на 22 декабря 2018 года в США начался "шатдаун", ставший самым длинным в истории страны.
  • 25 января Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна на 3 недели - до 15 февраля. Переговоры о выделении дополнительных средств на строительство стены на границе с Мексикой продолжаются.

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Темы: США Мексика граница Трамп


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