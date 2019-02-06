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Из-за снега Киев сковали пробки и аварии

Среда, 6 февраля 2019, 10:18

В связи с ухудшением погодных условий движение транспорта в столице осложнили пробки и многочисленные Дорожно-транспортные происшествия.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

В частности, в пробках стоит почти весь центр Киева в районе станции метро "Театральная", Бессарабского рынка, Европейской площади, улице Крещатик, площади Льва Толстого.

Движение затруднено от станции метро Житомирская до Шулявской. Парализовано движение на проспекте Победы и Соломенской площади.

Также в пробках стоит Подол.

 

Наблюдаются пробки почти на всех столичных мостах. Даже мост Патона и в направлении Броварского проспекта на Левом берегу Киева.

В пробках стоят и подъездные в Киев дороги, в частности, в направлении из Вишневого.

На дорогах Киева также произошло несколько десятков ДТП.

 

В то же время в "Киевавтодоре" сообщили, что еще с ночи 367 единиц спецтехники и 32 бригады с ручной уборки работают на улицах столицы.

Как сообщалось, из-за осложнения погодных условий синоптики объявили в Киеве первый желтый уровень опасности.

Украинская правда
Темы: Киевавтопогода
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