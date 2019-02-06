Из-за снега Киев сковали пробки и аварии
В связи с ухудшением погодных условий движение транспорта в столице осложнили пробки и многочисленные Дорожно-транспортные происшествия.
Об этом свидетельствуют данные Google maps.
В частности, в пробках стоит почти весь центр Киева в районе станции метро "Театральная", Бессарабского рынка, Европейской площади, улице Крещатик, площади Льва Толстого.
Движение затруднено от станции метро Житомирская до Шулявской. Парализовано движение на проспекте Победы и Соломенской площади.
Также в пробках стоит Подол.
Наблюдаются пробки почти на всех столичных мостах. Даже мост Патона и в направлении Броварского проспекта на Левом берегу Киева.
В пробках стоят и подъездные в Киев дороги, в частности, в направлении из Вишневого.
На дорогах Киева также произошло несколько десятков ДТП.
В то же время в "Киевавтодоре" сообщили, что еще с ночи 367 единиц спецтехники и 32 бригады с ручной уборки работают на улицах столицы.
Как сообщалось, из-за осложнения погодных условий синоптики объявили в Киеве первый желтый уровень опасности.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua