Суд РФ заставил Навального удалить расследования, из-за которого его вызывали на дуэль

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск предприятия в аннексированном Крыму "Мясокомбинат "Дружба народов" к российскому оппозиционеру Алексею Навальному из-за ущерба деловой репутации.

Об удовлетворении иска сообщили в суде, передает российский "Интерфакс".

"Решением суда исковое заявление ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" к Навальному Алексею Анатольевичу о защите деловой репутации удовлетворено", - сообщил суду.

Предприятие требовало удалить видео и текстовую версию расследования о поставках продовольствия Росгвардии, а также опубликовать опровержение.

В Фонде борьбы с коррупцией заявили, что решение будет обжаловано.

Напомним: