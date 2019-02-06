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Суд РФ заставил Навального удалить расследования, из-за которого его вызывали на дуэль

Среда, 6 февраля 2019, 10:52

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск предприятия в аннексированном Крыму "Мясокомбинат "Дружба народов" к российскому оппозиционеру Алексею Навальному из-за ущерба деловой репутации.

Об удовлетворении иска сообщили в суде, передает российский "Интерфакс".

"Решением суда исковое заявление ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" к Навальному Алексею Анатольевичу о защите деловой репутации удовлетворено", - сообщил суду.

Предприятие требовало удалить видео и текстовую версию расследования о поставках продовольствия Росгвардии, а также опубликовать опровержение.

В Фонде борьбы с коррупцией заявили, что решение будет обжаловано.

Напомним:

  • ФБК Навального 23 августа 2018 опубликовал расследование, в котором утверждалось, что решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии получил "Мясокомбинат "Дружба народов". Этот мясокомбинат, по версии журналистов, завышает закупочные цены.
  • Кроме того, в фонде заявили, что предприятием владеет бывший подчиненный главы Росгвардии Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.
  • Глава Росгвардии после публикации расследования вызвал Навального на дуэль и предостерег от изучения вопросов питания личного состава Росгвардии, поскольку это "не его тема".
  • Мясокомбинат в свою очередь подал в столичный Арбитражный суд иск к Навальному о защите деловой репутации предприятия.

Темы: Росcиякоррупция
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