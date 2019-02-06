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Аласания прокомментировал заявления о причастности Порошенко к его увольнению

Среда, 6 февраля 2019, 18:21
Аласания прокомментировал заявления о причастности Порошенко к его увольнению

Зураб Аласания считает, что президент Петр Порошенко не инициировал его увольнение с должности председателя правления Общественного вещания.

Об этом Аласания рассказал в интервью DW.

"Они (наблюдательный совет - ред.) навредили всем, включая и особенно действующую власть, о которой все сразу подумали. Поэтому я считаю, что здесь нет прямого указания от власти. Но есть некоторые очень ретивые ребята, приближенные к ней. Так, в том документе пишут о том, что причиной стало "неосвещение лица президента". Но я не думаю, что президент начал все это. Для него это означает подставиться", - отмечает он.

По словам Аласании, официальная позиция администрации президента очень нейтральная.

"Мы поддерживаем Общественное". Что это значит, никто не понимает. Но АП и президент всегда декларировали наружу свою непричастность к Общественному, и это правильно. Неофициальные сигналы, по-моему, были сделаны через Павла Климкина и через Ирину Геращенко. Так же сделал Кабмин через Арсена Авакова и Макса Нефедова. Возможно, это не было централизовано, и это их собственная инициатива. Но такая позиция была", - отметил он.

Аласания добавил, что не рассматривает голосование о своем увольнении, как единодушную атаку власти на Общественное - "Нет, не рассматриваю. Чисто аналитически я бы так не говорил".

Напомним:

  • Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
  • В Наблюдательном совете НОТУ не комментируют причину досрочного отстранения Зураба Аласании без протокола, который опубликуют примерно через неделю.
  • Исполнять обязанности Аласании будет член правления НОТУ НиколайЧернотицкий.
  • Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин".
  • Впоследствии член Наблюдательного совета НОТУ Александр Павличенко, комментируя голосование за отстранение Аласании, заявил, что так и не понял, на каком основании этот вопрос внесли в повестку дня.
  • Позже стало известно, что в наблюдательном совете НСТУ обвиняют Аласанию, в частности, то, что он не показал крестный ход за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов, где присутствовал президент.
  • Независимые журналисты различных украинских СМИ заявили, что считают проявлением цензуры расторжения контракта с главой правления Общественного вещания Зурабом Аласанией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: обществотелевидениеПорошенко
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