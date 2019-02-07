Скандал с невозвращенными деньгами журналистов: Гнап заявил, что не сделал ничего плохого

Выдвинутый от партии "Сила людей" кандидатом в президенты Дмитрий Гнап не перечислил в 2015 году на нужды армии 15 тысяч евро, которые тогда получили журналисты "Слидство.Инфо". В то же время сам Гнап это подтвердил и заверил, что скоро перечислит эти деньги журналистам.

Об этом сообщила руководитель проекта Анна Бабинец.

В 2015 году журналисты "Слидство. Инфо" получили премию "Свободная пресса Восточной Европы-2015", ее приз составил 15 тысяч евро. Тогда руководителем проекта был Дмитрий Гнап. Он публично заявил, что эти деньги будут потрачены на помощь армии.

"Выяснилось, что премия была перечислена на банковский счет Дмитрия (возможно, потому, что счета ОО "Слидство.Инфо" были открыты лишь в декабре 2015-го, а премия поступила где-то за полгода до этого)", - рассказала Бабинец.

По утверждениям Бабинец, она была уверена, что средства действительно пошли на нужды армии, но так случилось только с частью от общей суммы.

"По словам Димы, 2000 евро действительно были переданы в помощь армии, 3900 евро пошли на оперативные расходы организации (были дыры в финансировании) и 9100 евро до сих пор находятся в банковской ячейке Дмитрия. В ближайшие дни он перечислит их как благотворительный взнос на счет ОО "Слидство.Инфо", - заверила она.

После этого члены партии "Сила людей", Остап Еднак и Наталья Веселова обратились к Дмитрию Гнапа и призвали отказаться от участия в выборах.

Позже информацию о неизрасходованных деньгах прокомментировал сам Дмитрий Гнап и заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с выборов президента.

"Год назад или полтора года назад у нас было совещание, на котором вновь поднимался вопрос финансирования проекта. Я напоминал, что у нас есть остаток той премии и мы его будем тратить на черный день. Очень хорошо помню, как я об этом говорил, поэтому если кто-то забыл, возможно кто-то документировал совещание и есть аудиозапись, его следует поднять", - рассказал кандидат в президенты.

"На самом деле собирались потратить (деньги - ред.) на армейские нужды и начали тратить на армейские нужды в 2015 году. 2000 евро мы передали тогда группе армейских разведчиков под Артемовском ... После этого у нас еще оставалось 13 000 евро и мы бы профинансировали армию, если бы не один отзывчивый и прекрасный человек, которого зовут Роман Скрыпин", - утверждает он.

По словам Гнапа, Скрыпин хотел получить деньги с этого гранта.

"Скрыпину я отказал в том, чтобы деньги проекта "Слидство.Инфо" были переданы ему в управление. В ответ Роман Скрыпин, как глава организации, на счетах которого были средства нашего гранта проекта "Слидство.Инфо" заблокировал нам счета, фактически занимаясь таким шантажом, заблокировав полностью деятельность проекта, пока Гнап не станет более договороспособным. Я не стал более договороспособным ", - отметил Гнап.

Он сказал, что после этого журналистам проекта пришлось два или три месяца сидеть без денег "и чтобы проект не остановился, пришлось использовать часть этой премии для того, чтобы журналисты ездили на съемки, в командировку".

Гнап признался, что некоторые потребности сотрудников проекта пришлось закрывать наличными, "потому что не могли воспользоваться нашими банковскими счетами. Таким образом мы потратили еще 3 тысячи 900 евро. Остаток 9 тысяч 87 евро у нас на банковском депозитном ящике".

"То, что я вовремя не передал деньги, да, это моя лажа, я признаю. Когда-то не хватало времени, когда-то я думал, что пусть полежит", - заявил кандидат в президенты.

"Определились с Анной Бабинец, что я передам эти средства безналичным расчетом, внесу как благотворительный взнос. Я ничего не крал ... Сейчас "Слидство.Инфо" открывает в банке счет для этого благотворительного взноса. Сегодня (7 февраля - ред.) Я эти деньги положил на банковский счет, переведя их из наличных денег в безнал", - добавил он.

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Напомним: