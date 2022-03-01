В Геническе остается избранная по законам Украины власть – глава райсовета

Городской глава Генической тергромады Александр Тулупов и глава Генического районного совета Сергей Коржевой заявили, что "органы местного самоуправления работают в рамках законов Украины".

Источник: видеообращение Тулупова и Коржевого

Прямая речь Коржевого: "Несмотря на все сплетни и фейковые заявления, в Генической территориальной общине и Геническом районе другой, кроме избранной по законам Украины, власти нет.

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Генический городской совет и Генический районный совет как органы местного самоуправления работают в рамках законов Украины о местном самоуправлении в Украине и Конституции Украины

Мы с мэром и председателями поселковых советов остаемся здесь вместе с украинским народом".

Прямая речь Тулупова: "… Генический городской совет продолжает обеспечивать жизнедеятельность общины. К сожалению, на сегодняшний день мы остались один на один с проблемами настоящего.

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Но, несмотря на сложность ситуации, мы стараемся держать ее под контролем…

Прошу население не паниковать и сохранять спокойствие".

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