Суд назвал два единственных запрета для Супрун

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Пятница, 8 февраля 2019, 13:52

Окружной административный суд Киева опубликовал разъяснения относительно того, какие полномочий временно лишается исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Такое сообщение появилось на сайте суда в пятницу.

Разъяснения у суда попросили представители Супрун.

В суде заявили, что "по содержанию высказываний ответчика (Супрун - ред.) в средствах массовой информации установлено, что последней искривляется суть определенных судом мер обеспечения иска, и безосновательно утверждается об отстранении его от должности и установление запрета совершать любые действия".

В суде обратили внимание Супрун на то, что запрет от 5 февраля не касается тех полномочий, которыми она была наделена, как первый заместителя министра здравоохранения.

Суд отметил, что запрет касается только действий, которые законом прямо отнесены к исключительной компетенции министра. Речь идет об определении политических приоритетов и стратегических направлений работы министерства и участия в принятии решений на заседаниях Кабинета министров.

"Кроме того, еще раз необходимо обратить внимание, что постановлением суда об обеспечении иска никоим образом не решался вопрос пребывания Супрун на какой-либо должности", - говорится в разъяснении суда.

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Напомним:

  • Ранее Ульяна Супрун рассказала свое видение того, какие именно обязанности не может выполнять по решению суда.
  • 5 января 2019 Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа- "радикала" Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было наличие у Супрун гражданства США.
  • Члены Кабинета министров выразили поддержку Супрунта и ее реформам.
  • В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун.
  • 27 июля 2016 Кабинет министров Украины назначил Ульяну Супрун исполняющим обязанности министра здравоохранения.

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Темы: Супрун Кабинет министров суд


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