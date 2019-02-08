Суд назвал два единственных запрета для Супрун
Окружной административный суд Киева опубликовал разъяснения относительно того, какие полномочий временно лишается исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Такое сообщение появилось на сайте суда в пятницу.
Разъяснения у суда попросили представители Супрун.
В суде заявили, что "по содержанию высказываний ответчика (Супрун - ред.) в средствах массовой информации установлено, что последней искривляется суть определенных судом мер обеспечения иска, и безосновательно утверждается об отстранении его от должности и установление запрета совершать любые действия".
В суде обратили внимание Супрун на то, что запрет от 5 февраля не касается тех полномочий, которыми она была наделена, как первый заместителя министра здравоохранения.
Суд отметил, что запрет касается только действий, которые законом прямо отнесены к исключительной компетенции министра. Речь идет об определении политических приоритетов и стратегических направлений работы министерства и участия в принятии решений на заседаниях Кабинета министров.
"Кроме того, еще раз необходимо обратить внимание, что постановлением суда об обеспечении иска никоим образом не решался вопрос пребывания Супрун на какой-либо должности", - говорится в разъяснении суда.
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Напомним:
- Ранее Ульяна Супрун рассказала свое видение того, какие именно обязанности не может выполнять по решению суда.
- 5 февраля 2019 Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа- "радикала" Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было наличие у Супрун гражданства США.
- Члены Кабинета министров выразили поддержку Супрунта и ее реформам.
- В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун.
- 27 июля 2016 Кабинет министров Украины назначил Ульяну Супрун исполняющим обязанности министра здравоохранения.