Суд назвав дві єдині заборони для Супрун

Окружний адміністративний суд Києва опублікував роз'яснення щодо того, яких повноважень тимчасово позбавляється виконуюча обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Таке повідомлення з'явилося на сайті суду у п’ятницю.

Роз’яснення у суду попросили представники Супрун.

В суді заявили, що "зі змісту висловлювань відповідача (Супрун – ред.) у засобах масової інформації встановлено, що останнім викривляється суть визначених судом заходів забезпечення позову, та безпідставно стверджується про відсторонення його від посади та встановлення заборони вчиняти будь-які дії".

В суді звернули увагу Супрун на те, що заборона від 5 лютого не стосується тих повноважень, якими було її наділено, як першого заступника міністра охорони здоров’я.

Суд наголосив, що заборона стосується виключно дій, які законом прямо віднесено до виключної компетенції міністра. Йдеться про визначення політичних пріоритетів та стратегічних напрямів роботи міністерства та участі у прийнятті рішень на засіданнях Кабінету міністрів.

"Крім того, вкотре необхідно звернути увагу, що ухвалою суду про забезпечення позову жодним чином не вирішувалось питання перебування Супрун на будь-якій посаді", - сказано у роз’ясненні суду.

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