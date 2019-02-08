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Суд назвав дві єдині заборони для Супрун

П'ятниця, 8 лютого 2019, 12:52
Суд назвав дві єдині заборони для Супрун

Окружний адміністративний суд Києва опублікував роз'яснення щодо того, яких повноважень тимчасово позбавляється виконуюча обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Таке повідомлення з'явилося на сайті суду у п’ятницю.  

Роз’яснення у суду попросили представники Супрун.

В суді заявили, що "зі змісту висловлювань відповідача (Супрун – ред.) у засобах масової інформації встановлено, що останнім викривляється суть визначених судом заходів забезпечення позову, та безпідставно стверджується про відсторонення його від посади та встановлення заборони вчиняти будь-які дії".

В суді звернули увагу Супрун на те, що заборона від 5 лютого не стосується тих повноважень, якими було її наділено, як першого заступника міністра охорони здоров’я.

Суд наголосив, що заборона стосується виключно дій, які законом прямо віднесено до виключної компетенції міністра. Йдеться про визначення політичних пріоритетів та стратегічних напрямів роботи міністерства та участі у прийнятті рішень на засіданнях Кабінету міністрів.

"Крім того, вкотре необхідно звернути увагу, що ухвалою суду про забезпечення позову жодним чином не вирішувалось питання перебування Супрун на будь-якій посаді", - сказано у роз’ясненні суду.

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Нагадаємо:

  • Раніше Уляна Супрун розповіла своє бачення того, які саме обов'язки не може виконувати через рішення суду.
  • 5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я, частково задовольнивши позов нардепа-"радикала" Ігоря Мосійчука, одним із аргументів якого було наявність у Супрун громадянства США.
  • Члени Кабінету міністрів висловили підтримку Супрун та її реформам.
  • У 2013 році американка з діаспори Уляна Супрун із чоловіком приїхала до України. 11 липня 2015 року Порошенко підписав укази про прийняття до громадянства України подружжя Уляни та Марка Супрунів.
  • 27 липня 2016 року Кабінет міністрів України призначив Уляну Супрун виконувачем обов’язків міністра охорони здоров'я.

Українська правда
Теми: СупрунКабінет міністрівсуд
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