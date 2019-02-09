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Четверо украинских моряков повторно заявили о статусе военнопленных

Суббота, 9 февраля 2019, 10:57

Четверо захваченных Россией украинских моряков во время следственных действий в пятницу повторно заявили о своем статусе военнопленных.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

По его словам, 8 февраля в РФ состоялись следственные действия с участием украинских моряков Романа Мокряка, Богдана Небылицы, Владимира Лисового и Юрия Будзыло.

"Все они повторно заявили о своём статусе военнопленных. От дачи показаний отказались, сообщили лишь сведения, предусмотренные ст. 17 Конвенции", - сообщил Полозов.

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Напомним:

  • 7 февраля Московский городской суд отклонил жалобы на продление сроков ареста до 24 апреля четырем украинским морякам, захваченных россиянами в районе Керченского пролива.
  • Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 военнопленным украинским морякам, которых обвиняют в РФ в незаконном пересечении границы РФ. Защитники моряков обжаловали решение суда.
  • 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Москву немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь в соответствии с действующими положениями международного гуманитарного права – в частности, Женевских конвенций.
  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения
  • Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.​
  • В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.

Украинская правда
Темы: морякиРосcияпленные
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