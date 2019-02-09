Четверо украинских моряков повторно заявили о статусе военнопленных

Четверо захваченных Россией украинских моряков во время следственных действий в пятницу повторно заявили о своем статусе военнопленных.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

По его словам, 8 февраля в РФ состоялись следственные действия с участием украинских моряков Романа Мокряка, Богдана Небылицы, Владимира Лисового и Юрия Будзыло.

"Все они повторно заявили о своём статусе военнопленных. От дачи показаний отказались, сообщили лишь сведения, предусмотренные ст. 17 Конвенции", - сообщил Полозов.

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