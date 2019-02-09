Четверо украинских моряков повторно заявили о статусе военнопленных

273 просмотра
Суббота, 9 февраля 2019, 11:57

Четверо захваченных Россией украинских моряков во время следственных действий в пятницу повторно заявили о своем статусе военнопленных.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

По его словам, 8 февраля в РФ состоялись следственные действия с участием украинских моряков Романа Мокряка, Богдана Небылицы, Владимира Лисового и Юрия Будзыло.

"Все они повторно заявили о своём статусе военнопленных. От дачи показаний отказались, сообщили лишь сведения, предусмотренные ст. 17 Конвенции", - сообщил Полозов.

Читайте также 

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Напомним:

  • 7 февраля Московский городской суд отклонил жалобы на продление сроков ареста до 24 апреля четырем украинским морякам, захваченных россиянами в районе Керченского пролива.
  • Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 военнопленным украинским морякам, которых обвиняют в РФ в незаконном пересечении границы РФ. Защитники моряков обжаловали решение суда.
  • 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Москву немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь в соответствии с действующими положениями международного гуманитарного права – в частности, Женевских конвенций.
  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения
  • Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.​
  • В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: моряки Росcия пленные


powered by lun.ua
По теме
К Павлу Грибу консула не пустят до приговора – Денисова 5 февраля 2019, 15:34
В пограничной службе рассказали, как усиливают охрану в море 4 февраля 2019, 11:06
Адвокат рассказал, как Москалькова провоцировала пленного моряка в СИЗО 2 февраля 2019, 09:15
Все новости
Главные новости
В Киевской области во время выступления Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 погибший, 2 раненых
Трамп объявил дату и место второго саммита с Ким Чен Ыном
Манафорт продолжал работу в Украине в 2018 году - WP
Все новости
здоровье

6 типов боли в животе, которые не стоит игнорировать

исследование

Пиво после вина или вино после пива?

Фото

10 впечатляющих фотографий под микроскопом

мнение

Почему дочь Ярослава Мудрого неправильно называть Анной Русской

Поиск по сайту
Архив
Весь архів