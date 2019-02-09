Четверо українських моряків повторно заявили про статус військовополонених
Четверо захоплених Росією українських моряків під час слідчих дій у п'ятницю повторно заявили про свій статус військовополонених.
Про це повідомив в Facebook адвокат Микола Полозов.
За його словами, 8 лютого в РФ відбулися слідчі дії за участю українських моряків Романа Мокряка, Богдана Небилиці, Володимира Лісового та Юрія Будзила.
"Всі вони повторно заявили про свій статус військовополонених. Від дачі показань відмовилися, повідомили лише відомості, передбачені ст. 17 Конвенції", - повідомив Полозов.
Нагадаємо:
- 7 лютого Московський міський суд відхилив скарги на продовження термінів арешту до 24 квітня чотирьом з 24 українських моряків, захоплених росіянами в районі Керченської протоки.
- Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці "арешт" всім 24 військовополоненим українським морякам. Захисники моряків оскаржили це рішення суду.
- 24 січня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій закликала Москву негайно звільнити українських військових і забезпечити їм медичну допомогу і необхідну юридичну та консульську допомогу відповідно до чинних положень міжнародного гуманітарного права - зокрема, Женевських конвенцій.
- 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопилидва малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом з 24 моряками, 3 з яких зазнали поранень.
- Затриманих українських моряків доставили до окупованого Росією Криму і заарештували за підозрою у "порушенні російських кордонів". Згодом з Сімферополя їх відправили до СІЗО "Лефортово" у Москві.
- Усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими.
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