Четверо українських моряків повторно заявили про статус військовополонених

Четверо захоплених Росією українських моряків під час слідчих дій у п'ятницю повторно заявили про свій статус військовополонених.

Про це повідомив в Facebook адвокат Микола Полозов.

За його словами, 8 лютого в РФ відбулися слідчі дії за участю українських моряків Романа Мокряка, Богдана Небилиці, Володимира Лісового та Юрія Будзила.

"Всі вони повторно заявили про свій статус військовополонених. Від дачі показань відмовилися, повідомили лише відомості, передбачені ст. 17 Конвенції", - повідомив Полозов.

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