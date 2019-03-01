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Гриценко заявил, что восстановит гражданство Саакашвили в случае победы на выборах

Пятница, 1 марта 2019, 21:43

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко пообещал восстановить украинское гражданство лидера партии "Рух новых сил" бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Об этом Гриценко заявил в эфире "Радио НВ".

"Если Михеил Саакашвили захочет вернуться в Украину, я восстановлю ему украинское гражданство. Я считаю, что с ним поступили абсолютно грубо, незаконно, не должно государство легко давать и так легко забирать гражданство. Но повторяю, это будет желание Михеила Саакашвили", - отметил кандидат в президенты.

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Напомним: 

  • Одного из лидеров РНС Михеила Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года.
  • Лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
  • Он пообещал вернуться в Украину и был не против занять пост премьера.
  • Сейчас Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.
  • Позже Саакашвили заявил, что вернется в Грузию, а также предложил президенту вернуть ему грузинское гражданство.
  • В январе 2019 года Саакашвили выразил поддержку на выборах президента Украины лидерке "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Украинская правда

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Темы: ГриценкоСаакашвилигражданствовыборы президента 2019
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