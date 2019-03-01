Гриценко заявил, что восстановит гражданство Саакашвили в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко пообещал восстановить украинское гражданство лидера партии "Рух новых сил" бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Об этом Гриценко заявил в эфире "Радио НВ".

"Если Михеил Саакашвили захочет вернуться в Украину, я восстановлю ему украинское гражданство. Я считаю, что с ним поступили абсолютно грубо, незаконно, не должно государство легко давать и так легко забирать гражданство. Но повторяю, это будет желание Михеила Саакашвили", - отметил кандидат в президенты.

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Напомним: