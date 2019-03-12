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Аваков не видит пророссийских реваншистов за беспорядками в Киеве и Черкассах

Вторник, 12 марта 2019, 00:27

Министр внутренних дел Украины не видит российской подоплёки в инцидентах, произошедших в минувшую субботу в Черкассах и Киеве.

Об этом Арсен Аваков заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Интерфакс-Украина.

Комментируя информацию о том, что эти инциденты могли быть инспирированы российской стороной, Аваков сказал: "Та это чушь, я думаю".

Министр добавил: "Эти молодые люди (инициировавшие беспорядки – ред.) решили, что они могут переходить границы... Нельзя заявлять об одном преступлении, совершая другое".

Аваков выразил обеспокоенность тем, что накануне выборов "каждый переходит свои "красные линии". "Когда все сходят с ума, мы (полиция – ред.) спокойно делаем свою работу", - заявил министр.

Напомним:

  • 9 марта представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента, в частности отца и сына Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).
  • Во время акции произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
  • Представители Нацкорпуса отправились также в Черкассы, где в субботу находился президент Петр Порошенко и пытались прорваться к нему во время его выступления со сцены.
  • В полиции заявили, что в результате попытки представителей Нацкорпуса прорваться к президенту пострадали 22 полицейских.
  • В партии "БПП "Солидарность" заявили, что за событиями 9 марта, которые состоялись в Киеве и Черкассах, "стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы".
  • По факту событий в Черкассах было открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
  • 10 марта двух подозреваемых в организации столкновений с полицией в Черкассах задержали, дома у одного из них проводились обыски.
  • В "Национальном корпусе" заявили об исчезновении пятерых своих активистов после акций протеста.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковПорошенкоНациональные дружины
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