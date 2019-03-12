Совет контроля: НАБУ должно отстранить детективов из расследования Bihus.info

В Совете общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины заявили, что директор НАБУ Артем Сытник должен немедленно отстранить подозреваемых в покрытии коррупции в оборонке сотрудников ведомства и провести по ним служебное расследование.

Об этом говорится в заявлении СОК.

"НАБУ - один из новых антикоррупционных органов, который еще должен доказать обществу свою институциональную способность, а сила институтов заключается в равных правилах и процедурах для всех, а также в быстром и четком реагировании на внешние и внутренние вызовы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно таким вызовом стало возможное участие в покрытии коррупции в оборонной сфере сразу нескольких сотрудников НАБУ, о чем говорилось в журналистском расследовании.

"И именно поэтому для сохранения НАБУ, как институт, Совет общественного контроля НАБУ призывает директора Национального бюро Артема Сытника, не дожидаясь результатов официального расследования, отстранить от исполнения обязанностей первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву, заместителя руководителя Третьего отдела І подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Олега Борисенко и детектива Третьего отдела и подразделения Главного подразделения детективов НАБУ Дмитрия Литвиненко и немедленно инициировать служебное расследование что в этих работников", - сказано в заявлении.

Также добавляется, что СОК НАБУ немедленно инициирует внеочередное заседание с участием Директора НАБУ Артема Сытника, а также упомянутых работников Национального антикоррупционного бюро с истребованием копий всех упомянутых в программе документов.

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