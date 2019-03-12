Оборонный скандал: НАБУ объяснил, как фирма Гладковского исчезла из дела

В Национальном анитикорупцийному бюро говорят, что в расследовании Bihus.info были допущены манипуляции или ошибки относительно причастности бюро к покрытию сделок в "Укроборонпроме".

Об этом заявил директор бюро Артем Сытник в видео, опубликованном ведомством.

Он заявил, что НАБУ никогда "не выдавало, не выдает и не будет выдавать" справок о том, является ли предприятие фиктивным.

"Это не входит в компетенцию Антикоррупционного бюро", – сказал он.

Сытник рассказал, что НАБУ проверяло причастность ряда фирм к поставке на Харьковский бронетанковый завод прицелов, которые ранее были в собственности Министерства обороны. Проверяли, в том числе, и фирму Гладковского "Оптимумспецдеталь".

В ходе этого расследования, по его словам, в НАБУ от Укроборонпрома всего поступило 4 запроса.

"Согласно было предоставлено 4 ответа. И в трех ответах из четырех предприятие (" Оптимумспецдеталь "- ред.) Фигурировало, как такое что отрабатывается на причастность к определенным действиям в рамках этого производства. В то же время, во втором письме, на котором так акцентировали внимание журналисты, этого предприятия нет ", – сказал он.

По словам Сытника, второе письмо касался другой информации – той, которая уже установлена ​​в уголовном производстве.

Следствие пришло к выводу, что фирма Гладковского не поставляла Харьковском бронетанковом завода именно те прицелы, которые проверяли правоохранители.

"Поэтому в ответе на этот запрос были указаны только те предприятия, которые поставляли якобы прицелы, имеющие номера такие же, которые считались за Минобороны. Поэтому здесь есть определенная манипуляция, что якобы кто-то исключил предприятие из списка фиктивных предприятий. Мы такого списка не ведем", – добавил директор НАБУ.

Сытник заявил, что НАБУ готово обеспечить полный доступ к тем материалам, которые потребуются ГБР для расследования, и провести внутреннее служебное расследование.

"Материалов, где была бы переписка якобы господина Гладковского, якобы господина Жукова, этой переписки у НАБУ не было. Сейчас, для того чтобы провести служебное расследование, чтобы провести досудебное расследование по этим делам (махинации с закупками в "Укроборонпроме" – ред.) нужно получить носители, где эта переписка и те материалы, которые есть в Генеральной прокуратуре. Мы не знаем, что именно там находится. Но нами инициирован вопрос истребования этих производств", – сказал он.

Также Сытник сказал, что Евгений Шевченко никогда не работал в НАБУ, а только сотрудничал с ним в рамках закона.

Напомним: