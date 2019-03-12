Оборонный скандал: НАБУ объяснил, как фирма Гладковского исчезла из дела
В Национальном анитикорупцийному бюро говорят, что в расследовании Bihus.info были допущены манипуляции или ошибки относительно причастности бюро к покрытию сделок в "Укроборонпроме".
Об этом заявил директор бюро Артем Сытник в видео, опубликованном ведомством.
Он заявил, что НАБУ никогда "не выдавало, не выдает и не будет выдавать" справок о том, является ли предприятие фиктивным.
"Это не входит в компетенцию Антикоррупционного бюро", – сказал он.
Сытник рассказал, что НАБУ проверяло причастность ряда фирм к поставке на Харьковский бронетанковый завод прицелов, которые ранее были в собственности Министерства обороны. Проверяли, в том числе, и фирму Гладковского "Оптимумспецдеталь".
В ходе этого расследования, по его словам, в НАБУ от Укроборонпрома всего поступило 4 запроса.
"Согласно было предоставлено 4 ответа. И в трех ответах из четырех предприятие (" Оптимумспецдеталь "- ред.) Фигурировало, как такое что отрабатывается на причастность к определенным действиям в рамках этого производства. В то же время, во втором письме, на котором так акцентировали внимание журналисты, этого предприятия нет ", – сказал он.
По словам Сытника, второе письмо касался другой информации – той, которая уже установлена в уголовном производстве.
Следствие пришло к выводу, что фирма Гладковского не поставляла Харьковском бронетанковом завода именно те прицелы, которые проверяли правоохранители.
"Поэтому в ответе на этот запрос были указаны только те предприятия, которые поставляли якобы прицелы, имеющие номера такие же, которые считались за Минобороны. Поэтому здесь есть определенная манипуляция, что якобы кто-то исключил предприятие из списка фиктивных предприятий. Мы такого списка не ведем", – добавил директор НАБУ.
Сытник заявил, что НАБУ готово обеспечить полный доступ к тем материалам, которые потребуются ГБР для расследования, и провести внутреннее служебное расследование.
"Материалов, где была бы переписка якобы господина Гладковского, якобы господина Жукова, этой переписки у НАБУ не было. Сейчас, для того чтобы провести служебное расследование, чтобы провести досудебное расследование по этим делам (махинации с закупками в "Укроборонпроме" – ред.) нужно получить носители, где эта переписка и те материалы, которые есть в Генеральной прокуратуре. Мы не знаем, что именно там находится. Но нами инициирован вопрос истребования этих производств", – сказал он.
Также Сытник сказал, что Евгений Шевченко никогда не работал в НАБУ, а только сотрудничал с ним в рамках закона.
Напомним:
- 11 марта журналисты обнародовали очередную серию расследования, в которых говорится, что в Генпрокуратуре, Военной прокуратуре, Службе безопасности Украины, Государственной фискальной службе и Национальном антикоррупционном бюро неоднократно открывали уголовные производства – но они тормозились и даже закрывались за взятки.
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
- В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции. Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.
- В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
- 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.