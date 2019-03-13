Холодницкий отстранил прокурора САП из-за провала в оборонной деле

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что отстранил старшего прокурора САП по делу о схемах в оборонной сфере.

Об этом он заявил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает "Укринформ".

"Я не дам на спуск эти материалы. Я принял решение отстранить старшего прокурора группы прокуроров от проведения процессуального руководства из-за фактически провала в процессуальном руководстве в этом производстве", - сказал Холодницкий.

Напомним: