Холодницкий отстранил прокурора САП из-за провала в оборонной деле
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Среда, 13 марта 2019, 22:33
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что отстранил старшего прокурора САП по делу о схемах в оборонной сфере.
Об этом он заявил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает "Укринформ".
"Я не дам на спуск эти материалы. Я принял решение отстранить старшего прокурора группы прокуроров от проведения процессуального руководства из-за фактически провала в процессуальном руководстве в этом производстве", - сказал Холодницкий.
Напомним:
- 11 марта журналисты обнародовали очередную серию расследования, в которых говорится, что в Генпрокуратуре, Военной прокуратуре, Службе безопасности Украины, Государственной фискальной службе и Национальном антикоррупционном бюро неоднократно открывали уголовные производства – но они тормозились и даже закрывались за взятки.
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
- В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции. Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.
- В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
- 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
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