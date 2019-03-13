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Холодницкий отстранил прокурора САП из-за провала в оборонной деле

Среда, 13 марта 2019, 21:33

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что отстранил старшего прокурора САП по делу о схемах в оборонной сфере.

Об этом он заявил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает "Укринформ".

"Я не дам на спуск эти материалы. Я принял решение отстранить старшего прокурора группы прокуроров от проведения процессуального руководства из-за фактически провала в процессуальном руководстве в этом производстве", - сказал Холодницкий.

Напомним:

  • 11 марта журналисты обнародовали очередную серию расследования, в которых говорится, что в Генпрокуратуре, Военной прокуратуре, Службе безопасности Украины, Государственной фискальной службе и Национальном антикоррупционном бюро неоднократно открывали уголовные производства – но они тормозились и даже закрывались за взятки.
  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции.  Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.
  • В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
  • 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.

Темы: Антикоррупционная прокуратураХолодницкийскандал
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