Фигуранты дела мэра Одессы Геннадия Труханова, которых подозревают в присвоении имущества на 185 миллионов гривен, договаривались о снятии ареста с денежных средств с помощью определенных судей.

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" написал Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, опираясь на опубликованную прокурорами переписку в whatsapp фигурантов дела.

По его словам, на прошлой неделе во время судебного заседания по делу Труханова прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры зачитал переписку в мессенджере с телефона, принадлежащего одному из фигурантов дела с фамилией Дубовой.

По мнению Шабунина, речь может идти об экс-нардепе Александре Дубовом.

"С зачитанных прокурором сообщений становится понятно, как сообщники Труханова договаривались о необходимом им решении Соломенского суда - снятие арестованных 185 миллионов гривен, которые находятся на счетах компании ООО "Девелопмент Элит"", - написал общественный активист.

Он отметил, что подробности переписки, ярко демонстрируют схемы влияния на автораспределение дел и подкупа судей, с помощью которых соратники Труханова планировали снять арест с этих средств.

Так, в переписке экс-нардеп Дубовый вместе со своим двоюродным братом депутатом Одесского облсовета Олегом Бабенко, которого подозревают в попытке дать взятку детективу НАБУ и в прошлом возглавлявшим завод "Краян", адвокатом Бабенко Михаилом Коротюком и юристом ООО "Девелопмент Элит" Игорем Кравченко обсуждают соответствующую схему.

"В частности, Дубовый в переписке вспоминает Галантерника, вероятно влиятельного одесского бизнесмена, приближенного к Труханову, который, судя по контексту, способствовал процессу снятия ареста", - рассказывает Шабунин.

"Схема банальна и уверен, что работает она не только в Соломенском суде, но и в судах по всей стране", - добавил он.

Общественный деятель пояснил, что для того, чтобы дело попало к нужному им судьи во время автораспределения, юристы ООО "Девелопмент Элит" умышленно отмечали неправильный номер ЕРДР и подавали десятки одинаковых ходатайств о снятии ареста с денежных средств.

"Эти ходатайства распределялись на разных судей. Когда ходатайство попало к "нужному" судье, другие - отозвали из-за ошибки", - написал Шабунин.

По его словам, когда ходатайство попало к "нужной" им судьи Людмилы Кизюн, она, несмотря на отсутствие полномочий следственного судьи, 1 февраля сняла арест с части средств - 92 миллионов гривен.

6 февраля другой судья повторно наложил арест на всю сумму - 185 миллионов гривен, который без ходатайства и постановления судья Кизюн снова отменила.

"Как видим - схема сработала. В конце концов на прошлой неделе, 5 апреля, Апелляционный суд города Киева, во время заседания которого и стали известны детали переписки, снова снял арест с 92 миллионов гривен", - рассказал Шубунин.

Он отметил, что с такими решениями "нужных" судей и "успешными" реализациями своих схем, депутаты и чиновники и в дальнейшем будут противиться созданию в Украине настоящего антикоррупционного суда, чтобы продолжать в ручном режиме получать нужные решения и воровать бюджетные средства.

Как сообщалось, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

Сообщалось о 8 подозреваемых в деле, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за городского голову поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.

Позже САП подала апелляцию на решение отпустить их на поруки и ходатайство об аресте имущества Труханова и Вугельмана.

26 февраля Соломенский районный суд Киева наложил арест на имуществоодесского городского головы Геннадия Труханова.

Прокуратура просила также отстранить Труханова и Вугельмана от должности, но суд Киева в удовлетворении ходатайства отказал.

Больше о "деле "Краяна" и других, в которых фигурирует Труханов, читайте в материале УП "Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы".