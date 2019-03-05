У секретаря Мартыненко нашли копии писем о назначении судей

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Вторник, 5 марта 2019, 13:29

Во время судебного заседания по делу Николая Мартыненко судья Шевченковского суда зачитал письмо, адресованное секретарю экс-нардепа с просьбой вмешаться в работу Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия для назначения лояльных к Мартыненко судей.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что в заседании 5 марта судья Владимир Бугиль зачитал письмо, которое 16 февраля 2015 года прислала сотрудница ПАО "Диамантбанк" Федик Н.В. секретарю Мартыненко.

В ЦПК напомнили, что "Диамантбанк" использовали в схеме отмывания средств Мартыненко и его сообщниками. В общем через организованные на двух государственных предприятиях схемы разворовали почти 700 миллионов гривен.

В письме в частности говорится, что предыдущий глава ВККС Самсин отправил президенту две кандидатуры для перевода в Голосеевский суд Киева: с Балаклавского районного суда города Севастополя Шкирай и с Антрацитовского городского суда Ладыченко.

"У Филатова в Администрации президента лежат указы на назначение этих судей. Просьба не допустить этого, поскольку: во-первых, у Самсина не было полномочий, когда он составил эти представления, во-вторых, это не правильные люди. В то же время в данный момент в ВККС находятся документы на правильных судей – Кухарская и Денисюк (это кандидатуры, которые необходимо поддержать и обеспечить их перевод в Голосеевский суд)", - говорилось в письме.

Также в документе отмечалось, что нужно, чтобы глава ВККС Сергей Козьяков направил письмо в АП с просьбой отозвать представление на перевод Шкирая и Ладыченко, а взамен направил представление на перевод Кухарской и Денисюк.

"Второе, в ВСП поступило несколько жалоб на судей (Голосеевского районного суда Киева – ред.) Калиниченко, Мирошниченко и Фролов – необходимо поддержать данных судей и не допустить открытия производств по ним", - говорилось в письме.

Отмечается, что по двум из семи названных судей просьбу выполнили. Так, судью Наталью Кухарскую указом президента от 29 декабря 2017 года временно перевели из Кировоградской области в Голосеевский суд.

А в отношении судьи Мирошниченко открыли дисциплинарное производство, однако впоследствии закрыли.

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Темы: Мартыненко Энергоатом суд


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