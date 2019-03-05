У секретаря Мартыненко нашли письма о назначении судей
Во время судебного заседания по делу Николая Мартыненко судья Шевченковского суда зачитал письмо, адресованное секретарю экс-нардепа с просьбой вмешаться в работу Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия для назначения лояльных к Мартыненко судей.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Отмечается, что в заседании 5 марта судья Владимир Бугиль зачитал письмо, которое 16 февраля 2015 года прислала сотрудница ПАО "Диамантбанк" Федик Н.В. секретарю Мартыненко.
В ЦПК напомнили, что "Диамантбанк" использовали в схеме отмывания средств Мартыненко и его сообщниками. В общем через организованные на двух государственных предприятиях схемы разворовали почти 700 миллионов гривен.
В письме в частности говорится, что предыдущий глава ВККС Самсин отправил президенту две кандидатуры для перевода в Голосеевский суд Киева: с Балаклавского районного суда города Севастополя Шкирай и с Антрацитовского городского суда Ладыченко.
"У Филатова в Администрации президента лежат указы на назначение этих судей. Просьба не допустить этого, поскольку: во-первых, у Самсина не было полномочий, когда он составил эти представления, во-вторых, это не правильные люди. В то же время в данный момент в ВККС находятся документы на правильных судей – Кухарская и Денисюк (это кандидатуры, которые необходимо поддержать и обеспечить их перевод в Голосеевский суд)", - говорилось в письме.
Также в документе отмечалось, что нужно, чтобы глава ВККС Сергей Козьяков направил письмо в АП с просьбой отозвать представление на перевод Шкирая и Ладыченко, а взамен направил представление на перевод Кухарской и Денисюк.
"Второе, в ВСП поступило несколько жалоб на судей (Голосеевского районного суда Киева – ред.) Калиниченко, Мирошниченко и Фролов – необходимо поддержать данных судей и не допустить открытия производств по ним", - говорилось в письме.
Отмечается, что по двум из семи названных судей просьбу выполнили. Так, судью Наталью Кухарскую указом президента от 29 декабря 2017 года временно перевели из Кировоградской области в Голосеевский суд.
А в отношении судьи Мирошниченко открыли дисциплинарное производство, однако впоследствии закрыли.
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Под прицелом Европы. В каких делах за рубежом фигурирует Мартыненко
Напомним:
- 20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Мартыненко в рамках расследования по факту хищения средств ГП "ВостГОК" при закупке уранового концентрата.
- По данным САП, с 2013 по 2016 годы преступная организация, в которую входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 миллиона долларов ущерба.
- Обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК).
- 22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки нардепов из фракции "Народный фронт" и министров.
- 25 октября 2017 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении имуществом "НАЭК ""Энергоатом" экс-нардепу Николаю Мартыненко и экс-руководителю структурного подразделения этого госпредприятия.
- По версии следствия, эти двое с еще двумя лицами организовали коррупционную схему, в результате которой "Энергоатом" понес ущерб на 6,4 миллиона евро.
- В ноябре 2017 года производство о завладении средствми "Энергоатома" объединили с расследованием о завладении средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".
- В феврале 2018 года НАБУ сообщало, что задержало посредника по делу Мартыненко, который выступал представителем компании "Bradcrest Investments S.A." (Панама).
- 22 мая 2018 года обвинительный акт в отношении 6 лиц, задействованных в "деле Мартыненко" направили в суд. Еще один был под следствем, а трое – в розыске.
- 12 октября 2018 года НАБУ сообщило, что в Киеве задержали человека, вероятно причастного к завладению средствами "НАЭК "Энергоатом". Павел Скаленко был в розыске. Соломенский райсуд Киева арестовал его.
- 22 октября Шевченковский райсуд Киева начал рассматривать дело Мартыненко по существу.
- 29 января 2018 года суд отказался продлить возложенные на Мартыненко обязательства.
- 1 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении еще двух человек, обвиняемых в завладении средствами ГП "Энергоатом".