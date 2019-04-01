Стало известно, кого поддержали украинцы в Беларуси

Участковая комиссия заграничного округа в столице Беларуси Минске завершила подсчет голосов, наибольшую поддержку получил шоумен Владимир Зеленский.

Об этом пишет Радио Свобода.

Всего бюллетени взяли 749 граждан Украины. Из них за Владимира Зеленского проголосовали 281, при Петре Порошенко - 206, за Юрия Бойко - 58, за Александра Вилкула - 56, Игоря Смешко - 43, Анатолия Гриценко - 42, а за Юлию Тимошенко - 31.

Никаких жалоб в комиссию не поступало, за выборами следили четверо наблюдателей.

"Все было прозрачно и хорошо организовано", - заявила Радио Свобода наблюдатель от Всемирного конгресса украинский Валентина Логвiн.

Напомним: