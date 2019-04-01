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В Полтавской области напали на полицейского, охранявшего избирательный участок

Понедельник, 1 апреля 2019, 09:29

По данным Министерства внутренних дел в ночь после выборов произошел ряд событий, в частности, в Полтавской области неизвестные напали на полицейского, охранявшего избирательный участок, правоохранителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба МВД.

"В городе Лубны Полтавской области, полицейскому Лубенского ОП неизвестные нанесли телесные повреждения. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ссадины теменной области", - отметили в ведомстве.

Правоохранителя госпитализировали в неврологическое отделение Лубенской КЦМЛ.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст.345 ч.2 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Кроме того, в Тячевском районе Закарпатской области автомобиль, перевозивший бюллетени, попал в ДТП, в него въехал пьяный водитель.

"В результате аварии, председатель комиссии получила телесные повреждения и доставлена ​​в РЛ города Тячев для медицинского обследования. Члены комиссии в сопровождении работника полиции доставили бюллетени на другом транспортном средстве", - сообщили в МВД.

В Киевской области, в селе Панфилы неизвестный проник на территорию избирательного участка.

Отмечается, что его задержали полицейские, которые несли службу на участке, и доставили домой.

"Но мужчина совершил ссору с женой, которая, в свою очередь, позвонила знакомому, чтобы тот помог успокоить мужа. Товарищем жены оказался член избирательной комиссии. Он пришел по просьбе женщины, но получил два ножевых ранения в область верхнего плечевого бедра", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 296 (хулиганство).

Также сообщается, что в Житомирской области в ходе спора, член избирательной комиссии применил физическую силу против полицейского.

Украинская правда
Темы: полициявиборы
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