Президент Европейского Совета поздравил Порошенко
Вторник, 2 апреля 2019, 15:19
Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, во время которого поговорил о выборах в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.
"Дональд Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. Он особо отметил соблюдения демократических стандартов во время выборов и назвал это важным достижением главы государства", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте мини-саммита Украина – ЕС, прошедшего 20 марта в Брюсселе, и договорились о следующих контактах на высшем уровне.
Напомним:
- Ранее Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов поздравила канцлер Германии Ангела Меркель.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля.
- Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.
Украинская правда