Президент Европейского Совета поздравил Порошенко

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Вторник, 2 апреля 2019, 15:19

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, во время которого поговорил о выборах в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

"Дональд Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. Он особо отметил соблюдения демократических стандартов во время выборов и назвал это важным достижением главы государства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте мини-саммита Украина – ЕС, прошедшего 20 марта в Брюсселе, и договорились о следующих контактах на высшем уровне.

Напомним: 

  • Ранее Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов поздравила канцлер Германии Ангела Меркель. 
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.

Украинская правда

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Темы: Порошенко выборы президента 2019 ЕС


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