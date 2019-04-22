ГПУ говорит о незаконных старых подозрениях команде Порошенко, но не объясняет новые
Генинспекция Генпрокуратуры провела служебное расследование и выяснила, что прокурор по делу олигарха Сергея Курченко Константин Кулик направил подозрения с нарушением закона экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, замглаве АП Алексею Филатову и экс-руководительнице Нацбанка Валерии Гонтаревой.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.
"После проведения служебного расследования Генинспекцией ГПУ было установлено, что подозрения были направлены лицам с нарушением законной процедуры", - написала она.
По ее словам, в течение нескольких недель генпрокурор провел заслушивание по данному делу с участием всей следственно-прокурорской группы и отметил, что эта группа "будет действовать исключительно в русле украинского законодательства".
Сарган добавила, что "по состоянию на 28 марта указанные лица не считались подозреваемыми в понимании ст. 42 УПК".
В то же время пресс-секретарь генпрокурора не объяснила, в каком статусе Ложкин, Гонтарева и Филатов находятся сейчас и планирует ли прокуратура объявлять им подозрения.
Напомним:
- ГПУ вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву.
- Гонтарева отметила, что сейчас живет и работает в Лондоне и готова там встретиться с прокуратурой и предоставить все показания.
- 28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
- В то же время, информационное агентство "УНИАН", которым владеет олиарх Игорь Коломойский сообщил, что прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
- В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства.
- В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.
- Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
- Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
- В 2017 году суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом, приговор суда был засекречен.
- Как стало известно "Украинской правде", вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины Януковичу, вероятно, помогла компания ICU, основательницей которой была Гонтарева.
- Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.
- В октябре 2016 САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.