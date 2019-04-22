ГПУ говорит о незаконных старых подозрениях команде Порошенко, но не объясняет новые

Генинспекция Генпрокуратуры провела служебное расследование и выяснила, что прокурор по делу олигарха Сергея Курченко Константин Кулик направил подозрения с нарушением закона экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, замглаве АП Алексею Филатову и экс-руководительнице Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

"После проведения служебного расследования Генинспекцией ГПУ было установлено, что подозрения были направлены лицам с нарушением законной процедуры", - написала она.

По ее словам, в течение нескольких недель генпрокурор провел заслушивание по данному делу с участием всей следственно-прокурорской группы и отметил, что эта группа "будет действовать исключительно в русле украинского законодательства".

Сарган добавила, что "по состоянию на 28 марта указанные лица не считались подозреваемыми в понимании ст. 42 УПК".

В то же время пресс-секретарь генпрокурора не объяснила, в каком статусе Ложкин, Гонтарева и Филатов находятся сейчас и планирует ли прокуратура объявлять им подозрения.

Напомним: