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ГПУ каже про незаконні старі підозри команді Порошенка, але не пояснює нові

Понеділок, 22 квітня 2019, 22:10

Генінспекція Генпрокуратури провела службове розслідування і з’ясувала, що прокурор у справі олігарха Сергія Курченка Костянтин Кулик направив підозри з порушенням закону екс-голові Адміністрації президента Борису Ложкіну, заступнику глави АП Олексію Філатову та екс-очільниці Нацбанка Валерії Гонтаревій.

Про це повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.

"Після проведення службового розслідування Генінспекцією ГПУ було встановлено, що підозри були направлені особам з порушенням законної процедури", - написала вона.

За її словами, протягом кількох тижнів генпрокурор провів заслуховування по даній справі за участі всієї слідчо-прокурорської групи і наголосила, що ця група "діятиме виключно в руслі українського законодавства".

Сарган додала, що "станом на 28 березня зазначені особи не вважалися підозрюваними в розумінні ст. 42 КПК".

Водночас прес-секретар генпрокурора не пояснила, у якому статусі Ложкін, Гонтарева і Філатов перебувають наразі та чи планує прокуратура оголошувати їм підозри.

Нагадаємо:

  • ГПУ викликає для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву.
  • Гонтарева зазначила, що наразі живе і працює в Лондоні і готова там зустрітися з прокуратурою і надати всі свідчення.
  • 28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
  • Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.
  • У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.
  • В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.
  • Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.
  • Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
  • У 2017 році суд конфіскував 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення. При цьому, вирок суду було засекречено.
  • Як стало відомо "Українській правді", вивести 1,5 мільярда доларів з України Януковичу, ймовірно, допомогла компанія ICU, засновницею якої була Гонтарева.
  • Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.
  • У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.

Українська правда

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Теми: ГенпрокуратураГонтареваЛожкін
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