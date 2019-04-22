ГПУ каже про незаконні старі підозри команді Порошенка, але не пояснює нові

Генінспекція Генпрокуратури провела службове розслідування і з’ясувала, що прокурор у справі олігарха Сергія Курченка Костянтин Кулик направив підозри з порушенням закону екс-голові Адміністрації президента Борису Ложкіну, заступнику глави АП Олексію Філатову та екс-очільниці Нацбанка Валерії Гонтаревій.

Про це повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.

"Після проведення службового розслідування Генінспекцією ГПУ було встановлено, що підозри були направлені особам з порушенням законної процедури", - написала вона.

За її словами, протягом кількох тижнів генпрокурор провів заслуховування по даній справі за участі всієї слідчо-прокурорської групи і наголосила, що ця група "діятиме виключно в руслі українського законодавства".

Сарган додала, що "станом на 28 березня зазначені особи не вважалися підозрюваними в розумінні ст. 42 КПК".

Водночас прес-секретар генпрокурора не пояснила, у якому статусі Ложкін, Гонтарева і Філатов перебувають наразі та чи планує прокуратура оголошувати їм підозри.

Нагадаємо: