Оккупанты "зачищают" общественных журналистов – "Крымская солидарность"
Активисты "Крымской солидарности" заявляют, что оккупанты пытаются окончательно уничтожить независимую журналистику в Крыму, задерживая общественный журналистов.
В своем обращении 3 апреля они призывают Россию прекратить преследование гражданских журналистов, а Украину и мир – защитить их.
"Крымская солидарность" напоминает, что в ходе беспрецедентных обысков 27 марта были задержаны и арестованы 23 крымских татарина, среди которых – известные стримеры и блогеры Осман Арифмеметов и Рустем Шейхалиев, а также журналист Ремзи Бекиров.
Местонахождение еще одного задержанного – Эдема Яячикова – до сих пор неизвестно.
Бекиров последние 4 года освещал политически мотивированные процессы как гражданский журналист "Крымской солидарности", а в начале марта стал корреспондентом интернет-издания "Грани.Ру". В ходе обыска его пресс-карту изъяли.
"Крымская солидарность" напоминает ряд случаев преследования гражданских журналистов на полустрове в 2017-2018 годах.
По мнению организации, незаконные обыски, задержания, допросы, аресты; конфискация электронных устройств происходят из-за того, что "в условиях отсутствия независимых СМИ в Крыму гражданские журналисты являются единственными, кто предоставляет объективную информацию".
Активисты призывают украинские, независимые российские и международные СМИ поддержать и защитить гражданских журналистов, включив их в союзы журналистов, а правозащитные организации - усилить мониторинг и освещение преследования, информировать международные организации и добиваться их наблюдения в Крыму.
А российские власти и крымских силовиков "Крымская солидарность призывает: :
- немедленно прекратить преследование гражданских журналистов;
- провести оперативное и беспристрастное расследование незаконного задержания и любых форм физического насилия в отношении гражданских журналистов в Крыму;
- обеспечить привлечение виновных к ответственности;
- принять меры для предотвращения подобных нападений в будущем;
- гарантировать беспрепятственный доступ в общественные места и места совершения правонарушений;
- предоставить возможности для деятельности независимых и гражданских журналистов в Крыму.
Напомним:
- 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели 25 обысков в домах крымскотатарских активистов. Всех 23 задержанных впоследствии арестовали до 15 мая и вывезли с полуострова на территорию России.
- 28 марта в Ростове-на-Дону задержали еще 3 активистов ОО "Крымская солидарность", в чьих крымских домам накануне были обыски: стримеров Османа Арифмеметова и Ремзи Бекирова, а также Владлена Абдулкадырова, который организовывал передачи политзаключенным в СИЗО.
- 30 марта стало известно, что задержанных крымчан отправят в 5 СИЗО в Ростовской области.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua