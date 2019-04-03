Оккупанты "зачищают" общественных журналистов – "Крымская солидарность"

Активисты "Крымской солидарности" заявляют, что оккупанты пытаются окончательно уничтожить независимую журналистику в Крыму, задерживая общественный журналистов.

В своем обращении 3 апреля они призывают Россию прекратить преследование гражданских журналистов, а Украину и мир – защитить их.

"Крымская солидарность" напоминает, что в ходе беспрецедентных обысков 27 марта были задержаны и арестованы 23 крымских татарина, среди которых – известные стримеры и блогеры Осман Арифмеметов и Рустем Шейхалиев, а также журналист Ремзи Бекиров.

Местонахождение еще одного задержанного – Эдема Яячикова – до сих пор неизвестно.

Бекиров последние 4 года освещал политически мотивированные процессы как гражданский журналист "Крымской солидарности", а в начале марта стал корреспондентом интернет-издания "Грани.Ру". В ходе обыска его пресс-карту изъяли.

"Крымская солидарность" напоминает ряд случаев преследования гражданских журналистов на полустрове в 2017-2018 годах.

По мнению организации, незаконные обыски, задержания, допросы, аресты; конфискация электронных устройств происходят из-за того, что "в условиях отсутствия независимых СМИ в Крыму гражданские журналисты являются единственными, кто предоставляет объективную информацию".

Активисты призывают украинские, независимые российские и международные СМИ поддержать и защитить гражданских журналистов, включив их в союзы журналистов, а правозащитные организации - усилить мониторинг и освещение преследования, информировать международные организации и добиваться их наблюдения в Крыму.

А российские власти и крымских силовиков "Крымская солидарность призывает: :

- немедленно прекратить преследование гражданских журналистов;

- провести оперативное и беспристрастное расследование незаконного задержания и любых форм физического насилия в отношении гражданских журналистов в Крыму;

- обеспечить привлечение виновных к ответственности;

- принять меры для предотвращения подобных нападений в будущем;

- гарантировать беспрепятственный доступ в общественные места и места совершения правонарушений;

- предоставить возможности для деятельности независимых и гражданских журналистов в Крыму.

Напомним: