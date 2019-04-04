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Медведчук полетел к Лукашенко, чтобы обсудить "перспективы Украины"

Четверг, 4 апреля 2019, 17:41

Кум Владимира Путина Виктор Медведчук полетел в Беларусь, чтобы встретится с президентом Александром Лукашенко и поговорить о "перспективах Украины".

Об этом сообщает белорусский правительственный портал БЕЛТА.

"Интересна ваша оценка, что ждать в перспективе от Украины. Для меня очень важно, может, даже не меньше, чем для вас", - сказал Лукашенко.

Медведчук якобы отметил, что "перед встречей в шутку говорил о том, что в отличие от всех других граждан Украины имеет уникальный шанс точно узнать уже сейчас, кто победит на президентских выборах 21 апреля".

"Я вспоминаю вашу пресс-конференцию 1 марта 2019 года, где вам задали вопрос, и вы анализировали, что может произойти", - пояснил Медведчук.

 

Медведчук напомнил, что уже тогда Лукашенко предсказал, что во второй тур выйдут Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

"Я вам хочу сказать, что 1 марта у нас ни один эксперт, ни один социолог, ни один политик не мог сказать точно, кто выйдет во второй тур", - сказал Медведчук, отметив, что Лукашенко был прав.

Напомним: 

  • 1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во второй тур на предстоящих президентских выборах в Украине встретятся Владимир Зеленский и Петр Порошенко, а победит Порошенко.
  • 14 января Лукашенко встречался с Виктором Медведчуком и обсудил необходимость "скорейшего урегулирования конфликта в Украине".

Темы: МедведчукЛукашенкоУкраинавыборы президента 2019
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