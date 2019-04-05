Стало известно, когда появятся результаты анализов Зеленского

Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский заявил, что результаты анализов его крови, которые он сдал в частной лаборатории "Евролаб", будут в понедельник.

Об этом он сказал 5 апреля, выйдя из лаборатории.

"Через три дня мы получим результат по электронной почте. Всем покажем", - рассказал Зеленский журналистам.

"Сдал кровь, все что нужно было. Кровь с меня выкачали, но, слава Богу, во мне ее много, кровь молодая", - добавил он.

Зеленский назвал предложение (сдавать анализы на "Олимпийском" - УП) президента Петра Порошенко и его оппонента во втором туре президентских выборов в Украине, "странным", потому что на НСК нет лаборатории.

Также он заявил, что владелец "Евролаба" Андрей Пальчевский, который открыто высказывается в поддержку кандидата, не его друг, а Зеленский "просто знает" Пальчевского.

Отвечая на вопросы журналистов, кандидат также сказал, что готов сдавать и другие анализы, если это потребуется, в частности волосы и ногти.

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Напомним: