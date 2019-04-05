Стало известно, когда появятся результаты анализов Зеленского
Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский заявил, что результаты анализов его крови, которые он сдал в частной лаборатории "Евролаб", будут в понедельник.
Об этом он сказал 5 апреля, выйдя из лаборатории.
"Через три дня мы получим результат по электронной почте. Всем покажем", - рассказал Зеленский журналистам.
"Сдал кровь, все что нужно было. Кровь с меня выкачали, но, слава Богу, во мне ее много, кровь молодая", - добавил он.
Зеленский назвал предложение (сдавать анализы на "Олимпийском" - УП) президента Петра Порошенко и его оппонента во втором туре президентских выборов в Украине, "странным", потому что на НСК нет лаборатории.
Также он заявил, что владелец "Евролаба" Андрей Пальчевский, который открыто высказывается в поддержку кандидата, не его друг, а Зеленский "просто знает" Пальчевского.
Отвечая на вопросы журналистов, кандидат также сказал, что готов сдавать и другие анализы, если это потребуется, в частности волосы и ногти.
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Напомним:
- В первом туре выборов победили Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
- Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
- Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
- Ночью 4 апреля Порошенкообнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
- Позже в штабе Порошенко заявили, что он будет ждать Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков на НСК "Олимпийский".
- Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и пригласил в частную лабораторию, владелец которой поддерживает шоумена.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.