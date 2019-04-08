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Из-за учений НАТО в Черном море РФ вывела корабли, "Бастионы" и авиацию

Понедельник, 8 апреля 2019, 11:45

В связи с учениями НАТО в Черном море Министерство обороны России вывело на дежурство разведывательные и ударные корабли и береговые ракетные комплексы Черноморского флота.

Об этом сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны), передает ТАСС.

Отмечается, что для быстрого реагирования на возможные "нештатные" ситуации "силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО".

"В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации", - сообщили военные РФ.

Напомним:

  • В Черном море с 5 по 13 апреля будут проходить масштабные многонациональные морские учения НАТО "Морской щит-2019".
  • Как сообщалось, министры иностранных дел стран НАТО утвердили программу усиления присутствия альянса в Черноморском регионе из-за агрессивных действий России.
  • В РФ заявили, что в Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о планах направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.
  • Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова при необходимости ответить на анонсированные действия НАТО в Черном море.

Темы: РосcияЧерное мореНАТО
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