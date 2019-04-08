Из-за учений НАТО в Черном море РФ вывела корабли, "Бастионы" и авиацию

В связи с учениями НАТО в Черном море Министерство обороны России вывело на дежурство разведывательные и ударные корабли и береговые ракетные комплексы Черноморского флота.

Об этом сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны), передает ТАСС.

Отмечается, что для быстрого реагирования на возможные "нештатные" ситуации "силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО".

"В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации", - сообщили военные РФ.

Напомним: