Из-за учений НАТО в Черном море РФ вывела корабли, "Бастионы" и авиацию
Понедельник, 8 апреля 2019, 11:45
В связи с учениями НАТО в Черном море Министерство обороны России вывело на дежурство разведывательные и ударные корабли и береговые ракетные комплексы Черноморского флота.
Об этом сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны), передает ТАСС.
Отмечается, что для быстрого реагирования на возможные "нештатные" ситуации "силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО".
"В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации", - сообщили военные РФ.
Напомним:
- В Черном море с 5 по 13 апреля будут проходить масштабные многонациональные морские учения НАТО "Морской щит-2019".
- Как сообщалось, министры иностранных дел стран НАТО утвердили программу усиления присутствия альянса в Черноморском регионе из-за агрессивных действий России.
- В РФ заявили, что в Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о планах направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.
- Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова при необходимости ответить на анонсированные действия НАТО в Черном море.