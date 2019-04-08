В соцсетях исказили интервью Зеленского для УП

В социальных сетях распространяют лживое видео, на котором кандидат в президенты Владимир Зеленский якобы признается в наркотической зависимости.

Это видео смонтировано и полностью вырвано из контекста его интервью, которое Зеленский дал "Украинской правде".

В ходе интервью Роман Кравец действительно спрашивал, употребляет ли кандидат в президенты кокаин, на что Зеленский ответил, что не употребляет.

"Я не употребляю наркотики. Нюхаю только кофе, потому что я кофеман. Я очень люблю кофе", - убеждал кандидат в президенты.

Полное интервью Зеленского читайте ЗДЕСЬ.

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Напомним: