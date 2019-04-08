В соцсетях исказили интервью Зеленского для УП
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Понедельник, 8 апреля 2019, 14:23
В социальных сетях распространяют лживое видео, на котором кандидат в президенты Владимир Зеленский якобы признается в наркотической зависимости.
Это видео смонтировано и полностью вырвано из контекста его интервью, которое Зеленский дал "Украинской правде".
В ходе интервью Роман Кравец действительно спрашивал, употребляет ли кандидат в президенты кокаин, на что Зеленский ответил, что не употребляет.
"Я не употребляю наркотики. Нюхаю только кофе, потому что я кофеман. Я очень люблю кофе", - убеждал кандидат в президенты.
Полное интервью Зеленского читайте ЗДЕСЬ.
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Напомним:
- 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы в разных местах. Зеленский сдал только кровь, а Порошенко кровь, мочу и волосы.
- Спустя несколько часов результаты анализов Зеленского и Порошенко стали известны.
- Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме Порошенко, основательный тест на наркотики могут делать до 2 недель. Анализ на алкоголь дал отрицательный результат.
- При публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а немного позже новую справку – с датой 5 апреля. В клинике "Евролаб" объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови, а сам кандидат прокомментировал это так: "В нашей истории с анализами произошел казус".
- В штабе Порошенко заявили, что Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики не должным образом – должен бы сдать на тест и волосы, так как они сохраняют следы наркотических веществ до 90 дней.
- В свою очередь украинский боксер Владимир Кличко предложил Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы в международной организации World Anti-Doping Agency: "Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency", - заявил Кличко.
- Позже Кличко-младший заявил, что результаты анализов на наркотики и алкоголь, которые 5 апреля сдали кандидаты в президенты, – обман, так как для проведения анализа необходимо не менее 48 часов.
- Всемирное антидопинговое агентство (WADA) – независимая структура, осуществляющая координацию борьбы с допингом в спорте, которое было основано в 1999 году.
- Порошенко уверяет, что пройдет антидопинговый тест WADA.
Украинская правда
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