У Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать никакие анализы
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Вторник, 9 апреля 2019, 05:11
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский больше не будет сдавать никакие анализы.
Об этом заявил представитель штаба Зеленского на брифинге по поводу проведения дебатов между кандидатами, который транслировал телеканал ZIK.
"Анализы сданы в соответствии с действующим законодательством и процедурой. Если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы – пусть они выясняют", – заявил представитель Зеленского.
Напомним:
- Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе "Олимпийский", тот согласился. При этом Зеленский в качестве одного из условий назвал необходимость сдачи кандидатами анализов на наркотики и алкоголь.
- И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что современное оборудование для проверки употребления наркотиков и алкоголя есть в антидопинговом центре олимпийского комитета.
- Для точного анализа на наркотики кандидам предложили сдать образцы корови и мочи, а также волос, где следы наркотиков, если они их употребляли, могут оставаться до 90 дней.
- Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и 5 апреля сдал только кровь в частную лабораторию "Евролаб", владелец которой поддерживает шоумена.
- В тот же день Порошенко сдал кровь, мочу и волосы в медпункте НСК "Олимпийский".
- Спустя несколько часов результаты анализов Зеленского и Порошенко стали известны.
- При публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а немного позже – с датой 5 апреля.
- Лаборант, который непосредственно брал анализы, так же связан с Зеленским, он снимался в сериале "Сваты.
- В клинике "Евролаб" объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови, а сам кандидат прокомментировал это так: "В нашей истории с анализами произошел казус".
- В штабе Порошенко заявили, что Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики не должным образом и предложили привлечь к исследованию несколько лабораторий для взаимного контроля.
- После этого Порошенко заявил об угрозе избрания президентом человека, который, возможно, "имеет наркотическую зависимость".
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