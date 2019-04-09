У Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать никакие анализы

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский больше не будет сдавать никакие анализы.

Об этом заявил представитель штаба Зеленского на брифинге по поводу проведения дебатов между кандидатами, который транслировал телеканал ZIK.

"Анализы сданы в соответствии с действующим законодательством и процедурой. Если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы – пусть они выясняют", – заявил представитель Зеленского.

Напомним: