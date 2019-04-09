Нацдружины занесли требования силовикам и пришли на Банковую

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Вторник, 9 апреля 2019, 18:23

Представители Национального корпуса и Национальных дружин провели акцию у Генпрокуратуры и других силовых ведомств с требованиями наказать виновных в хищении в оборонной сфере.

Видео с митинга транслировали Нацдружины в своем Facebook.

В своем обращении националисты заявили, что передадут обращение с требованиями ГПУ, МВД, СБУ и АП.

Как сообщает Укринформ, в общем акция собрала около 250 активистов, которые впоследствии разделились на две колонны. Первая пошла в ГПУ, затем в МВД и на Банковую. Другая часть митингующих планирует идти в СБУ, а потом тоже под Администрацию президента.

На акции находятся правоохранители, в частности полиция диалога. Ситуация спокойная.

Среди требований Нацдружин: арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы – Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления ( по меньшей мере, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины).

Также Нацдружины хотят, чтобы генпрокурор еженедельно отчитывался о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

По состоянию на 19:15 по информации "Интерфакс-Украина", на ул. Банковой собралось около 200 активистов "Нацкорпуса", которые ранее колонной прошли к зданиям правоохранительных органов, озвучив там свои требования. На импровизированной сцене продолжаются выступления организаторов акции.

Возле Администрации активисты раздают воздушные шары с перечеркнутым рылом свиньи. Также они соорудили инсталляцию из чемоданов, на которых написаны фамилии представителей действующих органов власти, в том числе президента Петра Порошенко.

Позже активисты намерены продемонстрировать фильм о хищении средств оборонного бюджета.

Территорию Администрации президента охраняют около сотни правоохранителей.

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Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследованиео том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • Гладковский-старший призвал правоохранительные органы проверить изложенные в расследовании данные о незаконных сделках и заявил о временном прекращении своих полномочий. 
  • Президент Петр Порошенкопотребовал от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании СМИ. 
  • 4 марта Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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Темы: Национальные дружины президент


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