Венесуэла: Гуайдо объявил всеобщую забастовку

Лидер оппозиции Венесуэлы, временный президент Хуан Гуайдо объявил, что 2 мая в стране начнется всеобщая забастовка, в котором примут участие все слои населения.

Об этом сообщил в Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Отмечается, что соответствующее заявление Гуайдо сделал, выступая на митинге в Каракасе.

"Начиная с завтрашнего дня (2 мая - ред.) все работники и госслужащие должны покинуть свои рабочие мсця, требуя прекращения узурпации", - написал Гуайдо в Twiiter.

"В условиях всеобщей забастовки мы требуем участия всех. Давайте продолжим диалог с нашими Вооруженными силами, чтобы они присоединились к операции "Свобода", - добавил он.

De cara a la Huelga General requerimos la participación de todos. Continuemos hablándole a nuestra Fuerza Armada para que siga sumándose a la #OperaciónLibertad.



¡Y preparados para seguir la presión! Protesta y calle sostenida hasta el cese de la usurpación. #VamosConTodo pic.twitter.com/5ihDZit7W6 — Juan Guaidó (@jguaido) 1 травня 2019 р.

Оппозиционер также выразил уверенность в "скором окончании узурпации власти" со стороны президента Мадуро.

"Власть попытается усилить репрессии, преследовать нас, но режим уже мертв. Мы же сильные и на правильном пути", - подчеркнул Гуайдо.

Напомним,