Венесуэла: Гуайдо объявил всеобщую забастовку
Лидер оппозиции Венесуэлы, временный президент Хуан Гуайдо объявил, что 2 мая в стране начнется всеобщая забастовка, в котором примут участие все слои населения.
Об этом сообщил в Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.
Отмечается, что соответствующее заявление Гуайдо сделал, выступая на митинге в Каракасе.
"Начиная с завтрашнего дня (2 мая - ред.) все работники и госслужащие должны покинуть свои рабочие мсця, требуя прекращения узурпации", - написал Гуайдо в Twiiter.
"В условиях всеобщей забастовки мы требуем участия всех. Давайте продолжим диалог с нашими Вооруженными силами, чтобы они присоединились к операции "Свобода", - добавил он.
De cara a la Huelga General requerimos la participación de todos. Continuemos hablándole a nuestra Fuerza Armada para que siga sumándose a la #OperaciónLibertad.— Juan Guaidó (@jguaido) 1 травня 2019 р.
¡Y preparados para seguir la presión! Protesta y calle sostenida hasta el cese de la usurpación. #VamosConTodo pic.twitter.com/5ihDZit7W6
Оппозиционер также выразил уверенность в "скором окончании узурпации власти" со стороны президента Мадуро.
"Власть попытается усилить репрессии, преследовать нас, но режим уже мертв. Мы же сильные и на правильном пути", - подчеркнул Гуайдо.
Напомним,
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
- 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
- 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.