Венесуэла: Гуайдо объявил всеобщую забастовку

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Четверг, 2 мая 2019, 00:37

Лидер оппозиции Венесуэлы, временный президент Хуан Гуайдо объявил, что 2 мая в стране начнется всеобщая забастовка, в котором примут участие все слои населения.

Об этом сообщил в Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Отмечается, что соответствующее заявление Гуайдо сделал, выступая на митинге в Каракасе.

"Начиная с завтрашнего дня (2 мая - ред.) все работники и госслужащие должны покинуть свои рабочие мсця, требуя прекращения узурпации", - написал Гуайдо в Twiiter.

"В условиях всеобщей забастовки мы требуем участия всех. Давайте продолжим диалог с нашими Вооруженными силами, чтобы они присоединились к операции "Свобода", - добавил он.

Оппозиционер также выразил уверенность в "скором окончании узурпации власти" со стороны президента Мадуро.

"Власть попытается усилить репрессии, преследовать нас, но режим уже мертв. Мы же сильные и на правильном пути", - подчеркнул Гуайдо.

Напомним, 

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
  • 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
  • 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
  • Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.

Украинская правда

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Темы: Венесуэла
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